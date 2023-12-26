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    Китайские бренды смартфонов стали самыми популярными в России, вытеснив Apple и Samsung

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    Китайские производители впервые заняли все верхние места рейтинга продаж смартфонов в России. Лидером впервые стала марка Realme, а моделью года выбран Honor X6, Apple не попали в «пятерку». Об этом сообщили «Ведомости» 26 декабря со ссылкой на статистику «Мегафона», «М.видео-Эльдорадо», Wildberries, Ozon, а также IT-холдинга Fplus по итогам 2023 года.

    Согласно данным «Мегафона», первую строчку списка заняла марка Realme с показателем 20%, следом идет Honor (19,4%), замыкает тройку лидеров Xiaomi (19%). В топ-5 также вошли китайский бренд Tecno (17%) и выбывший из тройки лидеров Samsung (12%). Последнему уступил место американский Apple, сохранив за собой лишь 8% продаж в сети оператора.

    Смартфон Honor X6 стал самой популярной моделью 2023 года и лидером ценовой категории до 20 тысяч рублей.

    Что касается Apple и Samsung, к их смартфонам действительно снизился интерес из-за удорожания поставок по параллельному импорту и отсутствия гарантийных обязательств. При этом бренды набирают популярность у покупателей восстановленных смартфонов. С начала 2023 года продажи таких гаджетов выросли в четыре раза. Среди моделей лидером продаж в текущем году стали iPhone 8. Далее следуют модели от Samsung: Galaxy A50 и Galaxy A32.

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    Комментарии 14

    Гость26 Дек 2023 в 13:39
    вот это прорыв!

    хе-хе.
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