Китайские бренды смартфонов стали самыми популярными в России, вытеснив Apple и Samsung

Китайские производители впервые заняли все верхние места рейтинга продаж смартфонов в России. Лидером впервые стала марка Realme, а моделью года выбран Honor X6, Apple не попали в «пятерку». Об этом сообщили «Ведомости» 26 декабря со ссылкой на статистику «Мегафона», «М.видео-Эльдорадо», Wildberries, Ozon, а также IT-холдинга Fplus по итогам 2023 года.



Согласно данным «Мегафона», первую строчку списка заняла марка Realme с показателем 20%, следом идет Honor (19,4%), замыкает тройку лидеров Xiaomi (19%). В топ-5 также вошли китайский бренд Tecno (17%) и выбывший из тройки лидеров Samsung (12%). Последнему уступил место американский Apple, сохранив за собой лишь 8% продаж в сети оператора.

