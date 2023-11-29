Одна неделя
мобильного Петербурга
мобильного Петербурга
Мы знаем, чем вы занимаетесь в сети
Оказывается у жителей нашего города существует секретное расписание на неделю, по которому они выходят в интернет со смартфонов. Этот удивительный факт обнаружился, когда мы попросили компанию МегаФон, работающую в Северной столице уже 30 лет, поделиться статистикой по мобильному трафику петербургских абонентов.
Понедельник:
строим маршруты
В этот день петербуржцы активнее всего пользуются соответствующими приложениями: их трафик на 48% выше обычного. Самые популярные среди горожан сервисы — это 2ГИС и Яндекс Карты. В число лидеров входят также Waze (для отслеживания ситуации на дорогах) и Organic Maps (карты с навигацией для путешественников, туристов, велосипедистов и водителей). Кроме того, аналитики МегаФона наблюдают всплеск активности в навигационных приложениях в первый день каждого месяца: видимо, в это время кто-то начинает жизнь заново и выбирает для нее новые пути.
В дождь не катит
Кикшеринговые сервисы в Петербурге пользуются стабильным спросом с конца апреля по конец сентября. На количество израсходованных терабайт влияет прежде всего погода, а если конкретнее — дождь. Как только он начинается, потребление самокатного трафика тут же падает на 50%. Например, 6 мая этого года во время весеннего ливня был зафиксирован один из самых низких уровней нагрузки на сервисы проката за весь месяц. Любопытно, что выбор на рынке кикшеринга довольно богатый. Пять самых популярных игроков — Яндекс Go, Urent, Bolt, «Покатушкин» и BusyFly — вместе получают лишь около 60% трафика всех заказов.
Вторник и четверг:
сидим в соцсетях
и мессенджерах
и мессенджерах
В среднем петербуржцы тратят на них около 19% от всего объема трафика, но охотнее всего заходят туда в эти два дня: выкладывают контент, постят фотографии, ставят лайки и пишут комментарии. Активность в Telegram, Viber и WhatsApp по вторникам и четвергам на 15% выше, чем в другие дни.
Любопытно, что использование соцсетей зависит от... температуры за окном: пик трафика приходится на теплые летние месяцы. А во время январских каникул петербуржцы устраивают себе цифровой детокс, и посещение соцсетей падает на 31% по сравнению со средним показателем года.
Любопытно, что использование соцсетей зависит от... температуры за окном: пик трафика приходится на теплые летние месяцы. А во время январских каникул петербуржцы устраивают себе цифровой детокс, и посещение соцсетей падает на 31% по сравнению со средним показателем года.
Среда:
Знакомимся и читаем
Почему-то именно в этот день особым спросом пользуются сервисы, помогающие найти вторую половинку. Многие петербуржцы заходят в свои аккаунты по понедельникам, когда трафик всего на 10% ниже, чем в среду. А вот по субботам горожане знакомиться не склонны и расходуют на 20% меньше терабайт, если сравнивать с серединой недели. В пятерку самых популярных сервисов входят Loveplanet, Love, Tabor, Teamo и Mamba — на них тратят примерно 82% всего «романтического» трафика.
Если смотреть на год в целом, петербуржцы чаще всего знакомятся онлайн в сентябре, расходуя на 64% больше трафика по сравнению со среднемесячной цифрой. А вот в мае и июне показатели минимальны. Видимо, горожане предпочитают общаться с противоположным полом на свежем воздухе.
А еще по средам петербургские абоненты МегаФона любят зайти на «Литрес», MyBook, «Лабиринт», «Литнет» или Аuthor Today и скачать понравившуюся книгу. При этом читают они круглый год довольно стабильно: серьезных колебаний по трафику от месяца к месяцу не наблюдается.
Если смотреть на год в целом, петербуржцы чаще всего знакомятся онлайн в сентябре, расходуя на 64% больше трафика по сравнению со среднемесячной цифрой. А вот в мае и июне показатели минимальны. Видимо, горожане предпочитают общаться с противоположным полом на свежем воздухе.
А еще по средам петербургские абоненты МегаФона любят зайти на «Литрес», MyBook, «Лабиринт», «Литнет» или Аuthor Today и скачать понравившуюся книгу. При этом читают они круглый год довольно стабильно: серьезных колебаний по трафику от месяца к месяцу не наблюдается.
Новогодний отказ
По данным МегаФона, в первую неделю января пользователи мобильного интернета перестают читать, слушать музыку, планировать путешествия и знакомиться. На зимних каникулах они предпочитают смотреть кино и играть в игры.
Пятница:
Планируем досуг
и слушаем музыку
и слушаем музыку
В последний будний день недели петербуржцы ищут и покупают в сети билеты на концерты, выставки, шоу, спектакли. По пятницам этот трафик превышает средние показатели других дней на 208%! В течение года пик наблюдается в конце мая и начале сентября — во время завершения и открытия театрального сезона. Любимые сервисы горожан — Gorbilet, Zoon, KudaGo, Bileter, Alloshow и KudaSpb, которые собирают 94% всего поискового трафика по теме билетов.
Также именно по пятницам петербургские абоненты МегаФона интенсивно расходуют трафик на прослушивание и скачивание музыки, используя до 50 Тбайт вместо обычных 35 Тбайт. Чаще всего они посещают такие стриминговые платформы, как Зайцев.нет, Spotify, Apple Music, BOOM и Яндекс Музыка.
Также именно по пятницам петербургские абоненты МегаФона интенсивно расходуют трафик на прослушивание и скачивание музыки, используя до 50 Тбайт вместо обычных 35 Тбайт. Чаще всего они посещают такие стриминговые платформы, как Зайцев.нет, Spotify, Apple Music, BOOM и Яндекс Музыка.
Суббота:
Заказываем продукты и еду
с доставкой
с доставкой
В первый выходной трафик доставок взлетает на 50%. Разумеется, пики активности наблюдаются и во время праздников, но не всех. В топе — 1 сентября, 8 марта, 14 февраля и 23 февраля, на которые в сумме приходится 8% общего годового трафика фуд-сервисов. Кстати, самое популярное блюдо в доставке у петербургских абонентов МегаФона — пицца.
Воскресенье:
смотрим кино
и играем
и играем
В этот день петербуржцы охотнее всего устраивают киносеансы, отдавая предпочтение трем наиболее популярным сервисам: IVI.ru, More.tv и Okko.tv. При этом, по подсчетам МегаФона, объем израсходованного на кино трафика продолжает расти. В первой половине 2023 года абоненты потратили на 40% больше, чем за тот же период в прошлом году. Максимальная зрительская активность наблюдалась во время январских и майских праздников, а спад — во второй половине апреля.
Игровой трафик воскресенья превышает субботний лишь на 8–10%, что, тем не менее, делает его любимым днем геймеров. В течение года МегаФон зафиксировал традиционный новогодний всплеск активности абонентов на киберспортивных и геймерских платформах: в январе 2023-го она была почти в пять раз выше средней за месяц. А во второй половине октября игровой трафик упал в семь раз, если сравнивать с обычным ежедневным показателем.
Игровой трафик воскресенья превышает субботний лишь на 8–10%, что, тем не менее, делает его любимым днем геймеров. В течение года МегаФон зафиксировал традиционный новогодний всплеск активности абонентов на киберспортивных и геймерских платформах: в январе 2023-го она была почти в пять раз выше средней за месяц. А во второй половине октября игровой трафик упал в семь раз, если сравнивать с обычным ежедневным показателем.
Для стабильной связи даже в часы пик МегаФон постоянно строит новые телеком-объекты и улучшает покрытие сети. Это подтверждает независимое исследование компании Ookla за первое полугодие 2023 года. Согласно его данным, МегаФон лидирует по широте покрытия и скорости интернета. Рейтинг телеком-операторов Ookla составляла с помощью пользователей. Они 3,2 млрд раз замерили доступность сервисов компаний на определенных участках и 2 млн раз определили скорость интернета с помощью специального приложения.
Как Петербург говорит по телефону и зависает в интернете
Реклама, ПАО «Мегафон» , ИНН: 7812014560
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации: IStock
Дизайнеры: Ольга Сергеева, Анастасия Гализина
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации: IStock
Дизайнеры: Ольга Сергеева, Анастасия Гализина
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