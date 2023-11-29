Почему-то именно в этот день особым спросом пользуются сервисы, помогающие найти вторую половинку. Многие петербуржцы заходят в свои аккаунты по понедельникам, когда трафик всего на 10% ниже, чем в среду. А вот по субботам горожане знакомиться не склонны и расходуют на 20% меньше терабайт, если сравнивать с серединой недели. В пятерку самых популярных сервисов входят Loveplanet, Love, Tabor, Teamo и Mamba — на них тратят примерно 82% всего «романтического» трафика.



Если смотреть на год в целом, петербуржцы чаще всего знакомятся онлайн в сентябре, расходуя на 64% больше трафика по сравнению со среднемесячной цифрой. А вот в мае и июне показатели минимальны. Видимо, горожане предпочитают общаться с противоположным полом на свежем воздухе.



А еще по средам петербургские абоненты МегаФона любят зайти на «Литрес», MyBook, «Лабиринт», «Литнет» или Аuthor Today и скачать понравившуюся книгу. При этом читают они круглый год довольно стабильно: серьезных колебаний по трафику от месяца к месяцу не наблюдается.