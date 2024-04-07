«Говорить, что всё хорошо, пока преждевременно». Глава Минздрава Мурманской области — о состоянии губернатора Чибиса

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, раненный ножом местным жителем в Апатитах, остается в палате интенсивной терапии и реанимации. Об этом сообщил глава Минздрава региона Дмитрий Панычев.



«Его состояние на текущий момент стабильное с медленной положительной динамикой, — от состояния тяжёлого идёт движение к состоянию средней тяжести», — цитирует местный оперштаб его слова. При этом Панычев отмечает: «Говорить, что всё хорошо, пока преждевременно».



По его словам, при подобных ранениях после операций возможны осложнения и ухудшение состояния. В данный момент за состоянием здоровья Андрея Чибиса врачи наблюдают круглосуточно.

