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    Нападение на полицейских в Подмосковье

    «Говорить, что всё хорошо, пока преждевременно». Глава Минздрава Мурманской области — о состоянии губернатора Чибиса

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    9 комментариев

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, раненный ножом местным жителем в Апатитах, остается в палате интенсивной терапии и реанимации. Об этом сообщил глава Минздрава региона Дмитрий Панычев.

    «Его состояние на текущий момент стабильное с медленной положительной динамикой, — от состояния тяжёлого идёт движение к состоянию средней тяжести», — цитирует местный оперштаб его слова. При этом Панычев отмечает: «Говорить, что всё хорошо, пока преждевременно».

    По его словам, при подобных ранениях после операций возможны осложнения и ухудшение состояния. В данный момент за состоянием здоровья Андрея Чибиса врачи наблюдают круглосуточно.

    Нападение на главу Мурманской области произошло вечером 4 апреля. Тогда мужчина с ножом напал на Чибиса после встречи с жителями Апатитов. Нападавший задержан и арестован на два месяца.

    Судебное заседание по его делу проходило в больнице города Кировска — его ранили во время задержания. Перед слушанием он заявил, что готов извиниться перед главой региона.

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    Чибис ранен
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    Комментарии 9

    Гость07 Апр 2024 в 17:59
    Каждому свой путь
    +0−0
    Гость07 Апр 2024 в 17:43
    Нашли над чем ерничать. Будто сами застрахованы от преступников.
    +1−1
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