«Говорить, что всё хорошо, пока преждевременно». Глава Минздрава Мурманской области — о состоянии губернатора Чибиса

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, раненный ножом местным жителем в Апатитах, остается в палате интенсивной терапии и реанимации. Об этом сообщил глава Минздрава региона Дмитрий Панычев.
«Его состояние на текущий момент стабильное с медленной положительной динамикой, — от состояния тяжёлого идёт движение к состоянию средней тяжести», — цитирует местный оперштаб его слова. При этом Панычев отмечает: «Говорить, что всё хорошо, пока преждевременно».
По его словам, при подобных ранениях после операций возможны осложнения и ухудшение состояния. В данный момент за состоянием здоровья Андрея Чибиса врачи наблюдают круглосуточно.
Нападение на главу Мурманской области произошло вечером 4 апреля. Тогда мужчина с ножом напал на Чибиса после встречи с жителями Апатитов. Нападавший задержан и арестован на два месяца.
Судебное заседание по его делу проходило в больнице города Кировска — его ранили во время задержания. Перед слушанием он заявил, что готов извиниться перед главой региона.