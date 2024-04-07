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    Петербуржцы заметили «озерные звезды». Рыбаки и рыбки ни при чем

    1723
    2 комментария

    На поверхностях петербургских озер горожане заметили необычные узоры. По отдельности они напоминают звезды, а все вместе делают поверхность озера похожей на панцирь черепахи. Это явление хорошо известно физикам, и человек тут не при чем, хотя многие считают, что «виноваты» рыбаки, бурящие лунки для подледной рыбалки, ну или рыбы, которые хотят дышать.

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    На самом деле, такая красота появляется только если поверхность озера покрыта тончайшим льдом, а сверху его присыпает снегом. Тогда через дырочки, появляющиеся в тонком льду при таянии, выступает более теплая озерная вода и растапливает снег, оставляя более темные области. Получаются этакие «озерные звезды».

    Размеры узоров зависят от толщины льда и снега: чем лед тоньше — тем больше мелких узоров. И, наоборот, чем лед толще, а слой снега глубже — тем «звезд» меньше, но они крупнее, а поверхность озера становится похожей на ячейки, как на черепашьем панцире.

    К слову, это не единственный причудливый узор, который может образоваться на поверхности озера — также ученые замечали и концентрические круги.

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    Комментарии 2

    Гость07 Апр 2024 в 00:36
    Почему-то Майкла Фарадея вспомнил..) - Почему это? - Ну, Господи, есть у него "История свечи" и, ведь здесь же - то же самое, только температуры "несколько" другие!..) - Как это? - А.., вот так! ) - Не-не, ну-ка-ну-ка поясни! - Некогда мне уже пояснять, я уже А.К. вспомнил..) - "Живая вода"? - Да!..) - Давай уже как-нибудь объединяй! - Зачем как-нибудь, ведь все эти "явления" давно известны! - Ну, так объедини их! - В 1000-то символов? - Намёк хотя бы дай! - Так ведь уже! - Термодинамика? - Мало! - Гидродинамика? - Уже лучше, если совместить..) - Кристаллография? - В плюс! - Чего не хватает? - Ну, Господи, угадай, ведь..- Живая она! - Биология? О-О) Но, как ты это всё видишь?! - Господи, только Опытным Путём!..) - Так ведь это же.. - целый Театр Действий перед глазами! - Да, многие до сих пор спорят.. Твоих ли, или.. - Природы..) - Негодяи!..) - Помягче бы я сказал - неразумные..) - Неразумные негодяи!..) Кстати, почему не среди них ты? - Господи, с Тобой мне веселей!..) - Ну, ладно..)
    +1−0
    triton197707 Апр 2024 в 00:07
    Лед украсили узоры:
    Талых вод неспешный ход,
    Всевесенние декоры
    Наступающих красот))
    +0−0
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