Русский язык способен смутить человека с любым словарным запасом. Сложных в написании слов у нас очень много. И не все они специализированные — многие могут встретиться и в простой переписке. Чтобы не выставить себя неучем, лучше подготовиться заранее. Попробуете написать правильно эти десять слов в нашем новом тесте?
«Облигация» или «аблигация»? Спорим, вы не напишете эти слова правильно с первого раза
Тест, в котором придется думать над каждой буквой
Русский язык способен смутить человека с любым словарным запасом. Сложных в написании слов у нас очень много. И не все они специализированные — многие могут встретиться и в простой переписке. Чтобы не выставить себя неучем, лучше подготовиться заранее. Попробуете написать правильно эти десять слов в нашем новом тесте?