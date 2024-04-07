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    «Облигация» или «аблигация»? Спорим, вы не напишете эти слова правильно с первого раза

    Тест, в котором придется думать над каждой буквой

    2768
    11 комментариев
    Многие слова лучше запоминаются, если их где-нибудь записать
    Многие слова лучше запоминаются, если их где-нибудь записатьФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    Русский язык способен смутить человека с любым словарным запасом. Сложных в написании слов у нас очень много. И не все они специализированные — многие могут встретиться и в простой переписке. Чтобы не выставить себя неучем, лучше подготовиться заранее. Попробуете написать правильно эти десять слов в нашем новом тесте?

    Каким общим словом называется малохудожественная литература?

    Какой кофе вы получите, если добавите в эспрессо вспененное молоко?

    Лицо считается невиновным, пока его вина не доказана — так гласит «...» невиновности.

    Как называется наконечник на пожарном рукаве?

    А это слово очень редко пишут правильно на «Тотальном диктанте».

    Словарь определяет значения этого слова как «чрезвычайно тщательный, точный до мелочей». Как вы его напишете?

    ГИБДД, ОАО и СССР — это всё примеры...

    Никакому водителю не пожелаешь, чтобы у него внезапно сел...

    Как вы напишете слово, обозначающее принудительное изъятие имущества?

    Как называется фургон с холодильной камерой?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    «Облигация» или «аблигация»? Спорим, вы не напишете эти слова правильно с первого раза

    Это действительно сложные слова. Но запомнить их не помешает.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    «Облигация» или «аблигация»? Спорим, вы не напишете эти слова правильно с первого раза

    Хороший результат! Чтобы точно всё запомнить, пройдите тест еще раз.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    «Облигация» или «аблигация»? Спорим, вы не напишете эти слова правильно с первого раза

    Пара мелких ошибок не затмит ваше знание сложных слов.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    «Облигация» или «аблигация»? Спорим, вы не напишете эти слова правильно с первого раза

    Вас не напугать никакими словами. Поздравляем!

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    Многие слова лучше запоминаются, если их где-нибудь записать
    Многие слова лучше запоминаются, если их где-нибудь записатьФото: Александр Ощепков / NGS.RU

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    Комментарии 11

    Гость07 Апр 2024 в 21:06
    Странно что на фонтанке преподают русский язык, а не украинскую мову.
    +0−1
    Гость07 Апр 2024 в 20:50
    Иллиминтарно, Вотстон!
    +0−0
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