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    Президент Финляндии: считаю хорошим решение держать границу с Россией закрытой

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    5 комментариев

    Финский президент Александер Стубб в субботу, 6 апреля, дал оценку ситуации с закрытой границей между Россией и Финляндией. Об этом сообщает издание Yle.

    Решение о закрытой границе между странами он считает правильным. Стубб считает, что такое решение предотвратило эскалацию ситуации с миграцией в Финляндию.

    Недавно стало известно, что финские власти решили бессрочно продлить закрытие границы с Россией. КПП не откроются «до дальнейшего уведомления».

    Проблемы на границе начались в ноябре 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса». «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. Финны тогда обвинили в происходящем российскую сторону и закрыли границу.

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    Александер СтуббРоссияФинляндияГраница
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    Комментарии 5

    Гость06 Апр 2024 в 16:12
    Некому забор строить и весь мир это знает.
    +0−0
    Гость06 Апр 2024 в 16:12
    Итог внешней политики
    +0−0
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