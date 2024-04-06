Президент Финляндии: считаю хорошим решение держать границу с Россией закрытой

Финский президент Александер Стубб в субботу, 6 апреля, дал оценку ситуации с закрытой границей между Россией и Финляндией. Об этом сообщает издание Yle.



Решение о закрытой границе между странами он считает правильным. Стубб считает, что такое решение предотвратило эскалацию ситуации с миграцией в Финляндию.



Недавно стало известно, что финские власти решили бессрочно продлить закрытие границы с Россией. КПП не откроются «до дальнейшего уведомления».

Проблемы на границе начались в ноябре 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса». «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. Финны тогда обвинили в происходящем российскую сторону и закрыли границу.