Доброхоты в Купчино нашли покалеченного мужчину. Он потерял сознание у них в гостях

Неопознанный пока мужчина умер в больнице после того, как его с улицы забрали домой случайные прохожие. У него были сломаны ребра и череп.



Как стало известно «Фонтанке» в пятницу, 5 апреля, неизвестного нашли накануне вечером на Малой Балканской улице. Прохожие не остались безучастны и отвели мужчину в тепло, к себе домой. Пока что история умалчивает — сам ли он отказался от вызова скорой или такого предложения и не поступило. Известно, что кроме скрытых повреждений у него была и открытая травма головы.



Примерно через 40 минут после встречи гость в квартире потерял сознание, и тогда уже не обошлось без медиков. Врачи вернули мужчине сердечный ритм и увезли в больницу. Ему диагностировали перелом основания черепа, нескольких ребер, гематомы, закрытые травмы груди и живота, тяжелый ушиб мозга. Спасти его не удалось, утром 5 апреля мужчина скончался. На вид ему около 40 лет, полиция устанавливает личность погибшего.

