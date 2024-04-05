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    Доброхоты в Купчино нашли покалеченного мужчину. Он потерял сознание у них в гостях

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    19 комментариев

    Неопознанный пока мужчина умер в больнице после того, как его с улицы забрали домой случайные прохожие. У него были сломаны ребра и череп.

    Как стало известно «Фонтанке» в пятницу, 5 апреля, неизвестного нашли накануне вечером на Малой Балканской улице. Прохожие не остались безучастны и отвели мужчину в тепло, к себе домой. Пока что история умалчивает — сам ли он отказался от вызова скорой или такого предложения и не поступило. Известно, что кроме скрытых повреждений у него была и открытая травма головы.

    Примерно через 40 минут после встречи гость в квартире потерял сознание, и тогда уже не обошлось без медиков. Врачи вернули мужчине сердечный ритм и увезли в больницу. Ему диагностировали перелом основания черепа, нескольких ребер, гематомы, закрытые травмы груди и живота, тяжелый ушиб мозга. Спасти его не удалось, утром 5 апреля мужчина скончался. На вид ему около 40 лет, полиция устанавливает личность погибшего.

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    Комментарии 19

    chip106 Апр 2024 в 11:38
    Слово то придумали, доброхоты, почему сразу скорую не вызвали, если голова пробита у человека, домой его потащили... Таких "доброхотов" и врагов не надо.
    +0−0
    Балабан06 Апр 2024 в 09:12
    теперь доброхоты, первые подозреаемые))
    +0−0
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