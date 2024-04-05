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    «Ъ»: напавший на губернатора Чибиса уже бросался на человека с ножом

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    Мужчина, напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, уже задерживался раньше за аналогичное преступление. Об этом сообщает 5 апреля «Коммерсантъ». Как стало известно «Ъ», четыре года назад Александр Быданов ударил человека ножом, но тогда до тюрьмы дело не дошло.

    По данным издания, в 2020 году Быданов нанес коллеге два удара ножом — в предплечье и спину. Объяснил личной неприязнью. Уголовное дело по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) было прекращено на стадии дознания за примирением сторон.

    Напомним, вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов мужчина с ножом напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Политика прооперировали, сегодня утром он записал видеообращение, в котором поблагодарил всех за поддержку.

    Скорейшего выздоровления Чибису пожелали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выводы о возможном усилении охраны губернаторов должны делать спецслужбы.

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    Андрей Чибис
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