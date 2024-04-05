«Ъ»: напавший на губернатора Чибиса уже бросался на человека с ножом

Мужчина, напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, уже задерживался раньше за аналогичное преступление. Об этом сообщает 5 апреля «Коммерсантъ». Как стало известно «Ъ», четыре года назад Александр Быданов ударил человека ножом, но тогда до тюрьмы дело не дошло.

По данным издания, в 2020 году Быданов нанес коллеге два удара ножом — в предплечье и спину. Объяснил личной неприязнью. Уголовное дело по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) было прекращено на стадии дознания за примирением сторон.

