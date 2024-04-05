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    «Самое главное и дорогое — семья». Жена с дочерью навестили губернатора Мурманской области в больнице

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    9 комментариев

    Евгения Чибис, супруга губернатора Мурманской области, вместе с дочерью Елизаветой навестила мужа, накануне пережившего покушение. Визит состоялся 5 апреля, после того как глава региона был доставлен в областную клиническую больницу в карете скорой помощи, сопровождаемой вооруженной охраной.

    Фото: пресс-служба губернатора Мурманской области
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    По прибытии Андрей Чибис был помещен в отделение интенсивной терапии и реанимации; его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Вскоре после посещения близкими в телеграм-канале губернатора появилась его фотография из палаты, сделанная во время визита членов семьи. Фото сопровождается текстом:

    «Самое главное и дорогое — семья. Сейчас это ценю как никогда. Еще раз большое спасибо всем за тысячи добрых пожеланий. Дай Бог вам здоровья».

    Временно исполняющей обязанности губернатора Мурманской области назначена зам Чибиса Надежда Аксенова.

    Фото: пресс-служба губернатора Мурманской области

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    Андрей ЧибисПокушение на чибиса
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    Комментарии 9

    Гость05 Апр 2024 в 20:41
    а зачем это? при ковиде челядть лежала на полах в коридорах больничек.
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 20:34
    На видео из больницы в коридорах не видно ни одного человека.
    Всех пациентов выгнали похоже, пока барин изволит лечиться.
    +0−0
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