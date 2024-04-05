«Самое главное и дорогое — семья». Жена с дочерью навестили губернатора Мурманской области в больнице

Евгения Чибис, супруга губернатора Мурманской области, вместе с дочерью Елизаветой навестила мужа, накануне пережившего покушение. Визит состоялся 5 апреля, после того как глава региона был доставлен в областную клиническую больницу в карете скорой помощи, сопровождаемой вооруженной охраной.
По прибытии Андрей Чибис был помещен в отделение интенсивной терапии и реанимации; его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Вскоре после посещения близкими в телеграм-канале губернатора появилась его фотография из палаты, сделанная во время визита членов семьи. Фото сопровождается текстом:
«Самое главное и дорогое — семья. Сейчас это ценю как никогда. Еще раз большое спасибо всем за тысячи добрых пожеланий. Дай Бог вам здоровья».
Временно исполняющей обязанности губернатора Мурманской области назначена зам Чибиса Надежда Аксенова.