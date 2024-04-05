Скандального блогера Петрова обязали выплатить Водонаевой 200 тысяч — он опорочил ее честь и репутацию

Как сообщает пресс-служба судов 5 апреля, публикации о Водонаевой в телеграм-канале «PETROVA» не соответствуют действительности. «Фонтанка» писала , что речь может идти о постах Петрова, в которых он связывает публикации Водонаевой с продвижением ЧВК «Вагнер». По словам блогера, ему поступало похожее предложение о рекламе частной военной компании. В его телеграм-канале также есть и другие оскорбительные посты о Водонаевой.

Таганский районный суд Москвы частично удовлетворил иск телеведущей Алены Водонаевой к блогеру Андрею Петрову. Суд решил, что своими публикациями Петров опорочил ее честь, достоинство и деловую репутацию

Суд обязал Петрова опубликовать опровержение и выплатить моральную компенсацию Водонаевой в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, иск подавался к «Общественной службе новостей», которую обязали удалить публикацию, касающуюся Водонаевой.

Известно, что эксцентричный блогер Андрей Петров проживает за границей. В России в отношении него составляли административные протоколы о пропаганде ЛГБТ* и дискредитации армии.



* Организация признана экстремистской, а ее деятельность запрещена в России.

