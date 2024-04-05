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    Византийские песнопения и русское барокко зазвучат на Великопостных концертах в Филармонии

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    В стенах Большого зала Филармонии с 14 по 28 апреля пройдут Великопостные концерты, в программе которых — православная духовная и народная музыка.

    «Древнерусский распев»
    «Древнерусский распев»Фото: предоставлено организаторами
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    Традиция таких концертов идет с 1764 года, когда светские развлечения, балы и маскарады запрещались на время Великого поста, а императорские театры закрывались. Тогда появилась идея проводить в это время концерты духовной музыки и центр культурной жизни сместился в концертные залы. Великопостные концерты в Петербурге проводились до 1917 года, а потом были возобновлены в 2010-м.

    Всего Великопостных концертов в 2024 году будет четыре. На двух их них — 14 и 15 апреля — выступят гости из Сербии — вокалистка Дивна Любоевич, которую называют «звездой православной музыки ХХI века», и хор «Мелоди». В программе их выступлений — старинные византийские песнопения, произведения сербской и русской духовной музыки, традиционные сербские народные песни.

    Дивна Любоевич и хор «Мелоди»
    Дивна Любоевич и хор «Мелоди»Фото: предоставлено организаторами
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    Следующий концерт — 26 апреля — будет посвящен русской певческой культуре эпохи Средневековья и раннего русского барокко. Песнопения, которые услышит публика, были расшифрованы по певческим рукописям XVII–XVIII веков. Участники концерта — московский мужской хор «Древнерусский распев» и ансамбль древнерусской духовной музыки «Знамение» Санкт-Петербургской консерватории.

    Наконец, заключительный концерт цикла пройдет 28 апреля. В Большом зале Филармонии выступит мужской хор «Оптина Пустынь». Он представит новую программу «Сокровища русской хоровой музыки классического периода», в которую войдут сочинения Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Кастальского, Свиридова, Мартынова.

    Начало всех концертов в 20:00. 6+

    «Древнерусский распев»
    «Древнерусский распев»Фото: предоставлено организаторами
    Дивна Любоевич и хор «Мелоди»
    Дивна Любоевич и хор «Мелоди»Фото: предоставлено организаторами

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