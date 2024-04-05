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    Стоматолога с тремя чемоданами инструментов не пустили из Петербурга в Дубай

    1928
    5 комментариев
    Фото: СЗТУ
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    Гражданин Узбекистана, владеющий частной стоматологической клиникой в Петербурге, решил выйти на международный уровень, но споткнулся о желание сэкономить вкупе с незнанием законов. В итоге он не только не смог попасть на самолет, но и заработал административное дело.

    Тридцатилетний стоматолог собирался вылететь из аэропорта Пулково в Дубай, рассказали 5 апреля в пресс-службе СЗТУ. При себе он имел три чемодана, с которыми прошел в «зелёный» коридор. Там его остановили сотрудники Пулковской таможни. В чемоданах вместо личных вещей оказалось 220 видов стоматологических инструментов и санитарно-гигиенических изделий: лезвия для скальпеля, эндодонтические иглы, матрицы, боры, зубные щипцы, наборы штифтов, электрические приборы и многое другое. С ними были лекарства — 44 наименования препаратов. Всего в багаже обнаружили 770 товаров общим весом более 30 килограммов.

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    Мужчина пояснил, что хотел запустить бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах. Из-за разницы валютных курсов и экономических ограничений бóльшую часть оборудования и расходников он купил на родине, а часть — заказал в российских интернет-магазинах. Стоимость запасов «на первое время» превысила четверть миллиона рублей. По его словам, правил вывоза за пределы ЕАЭС товаров не для личного пользования он не знал.

    В Пулковской таможне разъяснили, что по действующим законам пассажиры международных рейсов могут провозить в сопровождаемом багаже только товары для личного пользования. Остальное, будь то образцы для выставок, раздаточный материал, оборудование, расходники и прочие товары для извлечения выгоды, нужно декларировать и платить полагающиеся таможенные пошлины и сборы.

    А в отношении незадачливого стоматолога возбудили дело об административном правонарушении за незадекларированные товары.

    Фото: СЗТУ

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    Комментарии 5

    Гость05 Апр 2024 в 20:00
    ВСЁ ОНИ ЗНАЮТ,БАРАШКОМ ПРИТВОРИЛСЯ...
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 19:47
    Таможенники- могильщики стартапов...
    +1−0
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