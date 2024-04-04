    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как -6

    1 м/с, с-в

    765мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.31eur100.07

    Страсти по барабану. В Москве болельщик «Спартака» был вдвойне огорчен после поражения от «Зенита»

    544
    3 комментария

    В Москве четверо неизвестных напали на болельщика «Спартака» после футбольного матча с петербургским «Зенитом». Об этом 4 апреля сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

    Нападение произошло в районе станции МЦД-2 «Люблино». Из массы «околофутбольных» историй этот случай выделяют детали — у фаната «Спартака» отобрали барабан.

    «Четверо <...> в черном и с медицинскими масками на лице применили к мужчине неопасное для здоровья насилие, после чего нанесли телесные повреждения по телу и открыто похитили барабан красного цвета с наклейками логотипа ФК «Спартак-Москва» стоимостью 8 тыс. руб», — цитирует агентство собеседника.

    Напомним, 3 апреля в Москве победой петербургского «Зенита» завершился первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России против «Спартака». Встреча проходила в Москве 3 апреля. Петербургская команда выиграла со счетом 2:1. Оба гола забил Педро.

    Следующий матч «Зенит» сыграет 7 апреля в Петербурге в чемпионате России против «Балтики» из Калининграда. Ответная встреча против «Спартака» в Кубке России пройдет 16 апреля.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    СпартакЗенитБарабан
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Шер$тефобб04 Апр 2024 в 21:35
    трофей)))
    +0−0
    Karl_Ivanovich04 Апр 2024 в 21:32
    "Спартак" должен страдать" (с)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close