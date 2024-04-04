Страсти по барабану. В Москве болельщик «Спартака» был вдвойне огорчен после поражения от «Зенита»

В Москве четверо неизвестных напали на болельщика «Спартака» после футбольного матча с петербургским «Зенитом». Об этом 4 апреля сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

Нападение произошло в районе станции МЦД-2 «Люблино». Из массы «околофутбольных» историй этот случай выделяют детали — у фаната «Спартака» отобрали барабан.

«Четверо <...> в черном и с медицинскими масками на лице применили к мужчине неопасное для здоровья насилие, после чего нанесли телесные повреждения по телу и открыто похитили барабан красного цвета с наклейками логотипа ФК «Спартак-Москва» стоимостью 8 тыс. руб», — цитирует агентство собеседника.

