Дубль Педро принес «Зениту» победу над «Спартаком» в Москве

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России против «Спартака». Встреча проходила в Москве 3 апреля. Петербургская команда выиграла со счетом 2:1.



Первым отлился «Спартак». На 12 минуте забил Манфред Угальде. На 55 минуте Педро сравнял счет, а на 65-й — вывел «Зенит» вперед и принес своей команде победу.



Следующий матч «Зенит» сыграет 7 апреля в Петербурга в чемпионате России против «Балтики» из Калининграда. Ответная встреча против «Спартака» в Кубке России пройдет 16 апреля.

