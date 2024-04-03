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    Дубль Педро принес «Зениту» победу над «Спартаком» в Москве

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    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России против «Спартака». Встреча проходила в Москве 3 апреля. Петербургская команда выиграла со счетом 2:1.

    Первым отлился «Спартак». На 12 минуте забил Манфред Угальде. На 55 минуте Педро сравнял счет, а на 65-й — вывел «Зенит» вперед и принес своей команде победу.

    Следующий матч «Зенит» сыграет 7 апреля в Петербурга в чемпионате России против «Балтики» из Калининграда. Ответная встреча против «Спартака» в Кубке России пройдет 16 апреля.

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