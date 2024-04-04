В Тихвине подтоплены монастырь и 82 домохозяйства

Река Тихвинка частично затопила территорию Богородичного Успенского монастыря и 82 частных участка в Тихвине. Об этом 4 апреля сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Жителям предложено переждать паводок в пункте временного размещения, но пока все от эвакуации отказались. Спасатели помогают с доставкой взрослых и детей из подтопленной зоны в соцучреждения и обратно домой», — написал Дрозденко в своем тг-канале.
Как уточнил губернатор, спасатели в круглосуточном режиме дежурят в Тихвине и ежедневно ведут мониторинг прохода паводковых вод на реках Сясь, Паша и на Староладожском канале.
«Прогноз по снижению уровня воды на ближайшие дни благоприятный», — добавил Дрозденко.
Напомним, по прогнозу синоптиков, пятница в регионе обещает быть облачной, с небольшим мокрым снегом и умеренным ветром. Днём потеплеет до 0… +2 градусов. В субботу, судя по прогнозам, возможны 6 градусов тепла. В воскресенье погода должна быть приятнее.