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    В Тихвине подтоплены монастырь и 82 домохозяйства

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    5 комментариев

    Река Тихвинка частично затопила территорию Богородичного Успенского монастыря и 82 частных участка в Тихвине. Об этом 4 апреля сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Жителям предложено переждать паводок в пункте временного размещения, но пока все от эвакуации отказались. Спасатели помогают с доставкой взрослых и детей из подтопленной зоны в соцучреждения и обратно домой», — написал Дрозденко в своем тг-канале.

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    Как уточнил губернатор, спасатели в круглосуточном режиме дежурят в Тихвине и ежедневно ведут мониторинг прохода паводковых вод на реках Сясь, Паша и на Староладожском канале.

    «Прогноз по снижению уровня воды на ближайшие дни благоприятный», — добавил Дрозденко.

    Напомним, по прогнозу синоптиков, пятница в регионе обещает быть облачной, с небольшим мокрым снегом и умеренным ветром. Днём потеплеет до 0… +2 градусов. В субботу, судя по прогнозам, возможны 6 градусов тепла. В воскресенье погода должна быть приятнее.

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    Паводок в Тихвине
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    Комментарии 5

    Гость04 Апр 2024 в 19:12
    Лопаты в руки и канал рыть, чтобы вода ушла
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 19:11
    Там ежегодно такое
    +0−0
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