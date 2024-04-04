В Петербурге пристав записался на стрижку, чтобы взыскать со стилиста 205 тысяч

Парикмахеру-стилисту из Карелии не удалось скрыться от долгов, переехав в Петербург. Одним из клиентов её салона оказался судебный пристав.



О нетривиальном завершении операции по поиску должницы 5 апреля сообщили в УФССП по Петербургу. Жительница Карелии переехала в Петербург, оставив в Кондопоге родных и долг в 205 тысяч рублей. Деньги ей одолжила одноклассница отца, но возвращать их девушка отказалась.

Нежелание выполнять финансовые обязательства было настолько сильным, что она прервала общение с родными и уехала в неизвестном направлении.