В Петербурге пристав записался на стрижку, чтобы взыскать со стилиста 205 тысяч

Парикмахеру-стилисту из Карелии не удалось скрыться от долгов, переехав в Петербург. Одним из клиентов её салона оказался судебный пристав.
О нетривиальном завершении операции по поиску должницы 5 апреля сообщили в УФССП по Петербургу. Жительница Карелии переехала в Петербург, оставив в Кондопоге родных и долг в 205 тысяч рублей. Деньги ей одолжила одноклассница отца, но возвращать их девушка отказалась.
Нежелание выполнять финансовые обязательства было настолько сильным, что она прервала общение с родными и уехала в неизвестном направлении.
Девушку объявили в федеральный розыск — в родном городе на неё было возбуждено исполнительное производство.
Отыскать следы должницы удалось в Петербурге, где она неофициально подрабатывала стилистом-парикмахером в одном из торговых центров. Финалом операции, которую проводили совместно приставы Карелии и Петербурга, стал поход в парикмахерский кабинет одного из сотрудников под видом клиента.
«С удивленной неплательщицы взяли объяснение, также уточнили адрес проживания. Всю имеющуюся информацию судебные приставы Санкт-Петербурга направили коллегам в Карелию», — рассказали в УФССП.