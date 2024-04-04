Юный фридайвер, покоривший Баренцево море, утонул в бассейне в Петербурге. У семьи больше вопросов, чем ответов

Бездыханное тело 19-летнего Никиты выловили со дна бассейна фитнес-клуба на севере Петербурга. Предварительно, парень утонул. Юноша был любителем фридайвинга и подводной охоты, погружался на глубины Баренцева моря. Семья не верит, что Никита погиб по собственной неосторожности. «Фонтанка» поговорила с родственниками погибшего и их адвокатом.

Трагедия произошла в фитнес-клубе Fitness House на Северном проспекте вечером 1 апреля . По данным источника «Фонтанки», там при невыясненных обстоятельствах утонул мужчина. Его тело выловили и передали в морг для установления причины смерти, а полиция начала проверку.



Как сообщила «Фонтанке» жительница Петербурга Ульяна, погибшим был ее родной брат — 19-летний Никита. Юноша занимался подводной охотой и фридайвингом — это было его хобби. В подводный мир Никита в прямом смысле слова погрузился больше двух лет назад.

Мама погибшего Любовь рассказала, что в тот день, 1 апреля , Никита как обычно пошел на тренировку в фитнес-клуб. Он должен был вернуться к ужину, но дома так и не появился. Любовь заподозрила неладное и позвонила в Fitness House, но там не смогли ответить на ее вопросы. Женщина обратилась в полицию.

«Мне сказали, что был такой случай — молодой человек прыгал в бассейн и ушибся, его доставили в больницу. Я спросила, жив ли он, мне сказали, что жив. Мы с дочкой поехали в больницу. Вышел доктор, попросил показать фотографии (сына. — Прим. ред.). Затем он вернулся уже с реаниматологом. Они сказали присесть. Я со смехом говорю: «Что, такая новость, что нужно присесть?» Реаниматолог говорит: «Да, лучше присесть», — вспоминает Любовь.



Врач сообщила, что медики 40 минут пытались реанимировать Никиту, но спасти его не удалось, парень скончался. По словам Любови, изначально медики предположили, что причиной смерти мог стать разрыв аневризмы, однако в заключении патологоанатома указано, что юноша утонул, говорит женщина.

Никита состоял в клубе любителей подводной охоты. Совсем недавно он погружался в Баренцевом море на глубину в 10 метров, а в ноябре прошлого года добыл большую щуку весом более 10 килограммов на реке Вуоксе.

«Где он только не плавал и не погружался, задерживал дыхание на 4 минуты . Как он мог просто плыть и утонуть? Что случилось в самом бассейне? Где был дежурный? Почему не помог утопающему?» — вопрошает сестра погибшего Ульяна.

предоставлено адвокатом семьи Антоном Антоняном

По словам адвоката семьи Антона Антоняна, у Никиты не было ни проблем со здоровьем, ни вредных привычек.

