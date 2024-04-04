Юный фридайвер, покоривший Баренцево море, утонул в бассейне в Петербурге. У семьи больше вопросов, чем ответов

Бездыханное тело 19-летнего Никиты выловили со дна бассейна фитнес-клуба на севере Петербурга. Предварительно, парень утонул. Юноша был любителем фридайвинга и подводной охоты, погружался на глубины Баренцева моря. Семья не верит, что Никита погиб по собственной неосторожности. «Фонтанка» поговорила с родственниками погибшего и их адвокатом.
Трагедия произошла в фитнес-клубе Fitness House на Северном проспекте вечером
Как сообщила «Фонтанке» жительница Петербурга Ульяна, погибшим был ее родной брат —
Мама погибшего Любовь рассказала, что в тот день,
«Мне сказали, что был такой случай — молодой человек прыгал в бассейн и ушибся, его доставили в больницу. Я спросила, жив ли он, мне сказали, что жив. Мы с дочкой поехали в больницу. Вышел доктор, попросил показать фотографии (сына. — Прим. ред.). Затем он вернулся уже с реаниматологом. Они сказали присесть. Я со смехом говорю: «Что, такая новость, что нужно присесть?» Реаниматолог говорит: «Да, лучше присесть», — вспоминает Любовь.
Врач сообщила, что медики 40 минут пытались реанимировать Никиту, но спасти его не удалось, парень скончался. По словам Любови, изначально медики предположили, что причиной смерти мог стать разрыв аневризмы, однако в заключении патологоанатома указано, что юноша утонул, говорит женщина.
Никита состоял в клубе любителей подводной охоты. Совсем недавно он погружался в Баренцевом море на глубину в
«Где он только не плавал и не погружался, задерживал дыхание на
предоставлено адвокатом семьи Антоном Антоняном
По словам адвоката семьи Антона Антоняна, у Никиты не было ни проблем со здоровьем, ни вредных привычек.
«Как это могло произойти, никто не знает. Подготовленный молодой парень — и вот. Произойти могло всё, что угодно. <...> В моем понимании, здесь вопрос действия-бездействия сотрудников фитнес-клуба, потому что есть ряд инструкций, техника безопасности», — заявил юрист. Он добавил, что в любом случае все обстоятельства смерти юноши установят следственные органы.
«Фонтанка» попыталась связаться с фитнес-клубом и узнать их версию случившегося, однако там не смогли оперативно ответить на вопросы журналиста. Мы направили запрос на почту организации.