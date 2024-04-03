Призрак и жертва медведя. «Яндекс» отреагировал на неожиданный ответ колонки «Алисы» о «Маше и Медведе»

Колонка «Алиса» могла дать неожиданный ответ на вопроса о мультфильме «Маша и Медведь» из-за обращения к открытым источникам. Об этом в среду, 3 апреля, рассказала РБК пресс-служба «Яндекса».
По словам представителя компании, «Алиса» постоянно учится новому, но не во всех случаях может подобрать необходимые слова. Для части вопросов устройство использует открытые источники, из которых берет информацию.
«Алиса» в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма «Маша и Медведь». В данный момент она больше так не отвечает», — объяснили в пресс-службе компании.
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина в ходе отчета перед парламентам показала отрывок мультфильма «Маша и медведь и рассказала, что дети задают вопрос, почему Маша живет одна.
«Этот вопрос задают дети и отвечает на него... Мы все подарили своим детям «Алису». «Алиса» решает домашние задания, предлагает, как проводить досуг», — пояснила Митянина.
Колонка «Алиса» привела ответ с одного из сайтов из интернета: Маша — это призрак убитой девочки, поэтому она не растет и видеть его могут только животные. Родители Маши не смогли выдержать потерю ребенка и уехали, оставив пустой дом. А Маша мучает медведя, потому что именно он и лишил ее жизни.