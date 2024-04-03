Призрак и жертва медведя. «Яндекс» отреагировал на неожиданный ответ колонки «Алисы» о «Маше и Медведе»

Колонка «Алиса» могла дать неожиданный ответ на вопроса о мультфильме «Маша и Медведь» из-за обращения к открытым источникам. Об этом в среду, 3 апреля, рассказала РБК пресс-служба «Яндекса».



По словам представителя компании, «Алиса» постоянно учится новому, но не во всех случаях может подобрать необходимые слова. Для части вопросов устройство использует открытые источники, из которых берет информацию.

«Алиса» в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма «Маша и Медведь». В данный момент она больше так не отвечает», — объяснили в пресс-службе компании.