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    МВД ответило на вопрос о возможном ограничении срока пребывания в России мигрантов с ВНЖ

    2017
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    Новые усиленные миграционные ограничения в России не будут распространяться на обладателей вида на жительство, разрешений на работу и временное проживание, патента и ряда других документов. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

    Ранее ведомство разработало законопроект по сокращению режима временного пребывания иностранцев в России. Согласно предложению МВД, новый срок пребывания составит не больше 90 дней в течение года. Сейчас это количество дней отводится на полгода.

    «Данный режим временного пребывания прекращает действие в случае получения иностранным гражданином вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу, патента, предоставления трудового договора, подтверждающих продление ему срока временного пребывания в России», — говорится в сообщении представителя МВД.

    Так, в соответствии с законодательством РФ, иностранный гражданин вправе пребывать на территории России 90 суток, затем отсутствовать 90 суток, добавила Ирина Волк.

    Ранее Минтруд предложил ограничить срок заключения трудовых договоров с мигрантами двумя годами. Компания «Работа в России» может стать государственным оператором, который будет осуществлять организованный набор таких работников.

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