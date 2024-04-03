МВД ответило на вопрос о возможном ограничении срока пребывания в России мигрантов с ВНЖ

Новые усиленные миграционные ограничения в России не будут распространяться на обладателей вида на жительство, разрешений на работу и временное проживание, патента и ряда других документов. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Ранее ведомство разработало законопроект по сокращению режима временного пребывания иностранцев в России. Согласно предложению МВД, новый срок пребывания составит не больше 90 дней в течение года. Сейчас это количество дней отводится на полгода.
«Данный режим временного пребывания прекращает действие в случае получения иностранным гражданином вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу, патента, предоставления трудового договора, подтверждающих продление ему срока временного пребывания в России», — говорится в сообщении представителя МВД.
Так, в соответствии с законодательством РФ, иностранный гражданин вправе пребывать на территории России 90 суток, затем отсутствовать 90 суток, добавила Ирина Волк.
Ранее Минтруд предложил ограничить срок заключения трудовых договоров с мигрантами двумя годами. Компания «Работа в России» может стать государственным оператором, который будет осуществлять организованный набор таких работников.