Стрельба в финской школе: подозреваемый был жертвой издевательств других учеников

Над подростком, который устроил расстрел в финской школе под Хельсинки, издевались другие школьники. Об этом 3 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на финские СМИ.
«12-летний подозреваемый в стрельбе был жертвой издевательств в школе. Таким образом, мотив преступления напрямую связан с буллингом», — цитирует агентство публикации финской прессы.
Напомним, 2 апреля стреляли в школе Виертола в финском городе Вантаа. Там учатся 800 детей. По уточненной информации, один школьник скончался, две школьницы серьезно пострадали. Погибшему и пострадавшим по 12 лет, как и стрелку. Его задержали в Хельсинки. Как писала «Фонтанка», сопротивления он не оказывал, хотя оружие было при нем.
Интересно, что уголовное дело возбуждать не стали — по финским законам стрелок в силу возраста не может нести уголовную ответственность. После допроса им займется социальная служба. Оружие, как выяснилось, принадлежало близкому родственнику мальчика и было легальным.
Владеть оружием в Финляндии могут совершеннолетние после как минимум года занятий в стрелковом клубе и осмотра психиатра. Закон был ужесточен после двух случаев стрельбы в финских школах в 2007 и 2008 годах, когда погибли в общей сложности 20 человек, включая двух стрелков.