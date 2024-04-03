Стрельба в финской школе: подозреваемый был жертвой издевательств других учеников

Над подростком, который устроил расстрел в финской школе под Хельсинки, издевались другие школьники. Об этом 3 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на финские СМИ.

«12-летний подозреваемый в стрельбе был жертвой издевательств в школе. Таким образом, мотив преступления напрямую связан с буллингом», — цитирует агентство публикации финской прессы.



Напомним, 2 апреля стреляли в школе Виертола в финском городе Вантаа. Там учатся 800 детей. По уточненной информации, один школьник скончался, две школьницы серьезно пострадали. Погибшему и пострадавшим по 12 лет, как и стрелку. Его задержали в Хельсинки. Как писала «Фонтанка», сопротивления он не оказывал, хотя оружие было при нем.

