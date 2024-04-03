    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-в

    742мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.53eur99.41

    Взрыв в метро Петербурга

    7 лет спустя. На станции метро Петербурга возложили цветы в память о жертвах теракта 3 апреля

    2703
    обсудить
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Ровно 7 лет прошло после теракта в метро Петербурга. Взрыв на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» 3 апреля 2017 года унес жизни 16 человек, более сотни пострадали. В среду горожане несут цветы, чтобы почтить память погибших.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Корреспондент «Фонтанки» сообщает, что 3 апреля на станции «Технологический институт» красной линии собралось более 60 человек.

    Возложить цветы пришли и официальные лица, среди которых председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский, а также вице-губернаторы Кирилл Поляков и Наталья Чечина.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Напомним, что на станцию метро «Технологический институт» также несли цветы после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    В деле о теракте в петербургском метрополитене фигурировали 11 человек. Приговор огласили в декабре 2019 года. Основной фигурант дела Аброр Азимов получил пожизненный срок, Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов получили по 27 лет 10 месяцев лишения свободы, Ибрагим Эрматов — 26 лет 10 месяцев, для Шохисты Каримовой назначено наказание в виде 19 лет 11 месяцев колонии общего режима. Содик Ортиков приговорен к 21 году 11 месяцам колонии, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурад Муидинов и Азамжон Махмудов получили по 19 лет 11 месяцев, Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев — по 18 лет 11 месяцев лишения свободы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ16

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close