Город скорбит. Петербуржцы несут цветы к стихийным мемориалам в память о жертвах теракта

Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должна была выступать группа «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Вспыхнул пожар. Утром 23 марта ФСБ доложила о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Установлено, что теракт был тщательно спланирован.



Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике, добавили в ФСБ. Боевики, по данным ведомства, пытались скрыться и двигались в сторону российско-украинской границы. Преступники, как заявляют в ФСБ, планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне.



По последним данным, погибли 143 человека, но число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Больше сотни пострадали.



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