Город скорбит. Петербуржцы несут цветы к стихийным мемориалам в память о жертвах теракта

Петербуржцы не остались равнодушными к страшным событиям в Подмосковье. В городе появились стихийные мемориалы в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле».
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
Люди с самого утра несут цветы на стрелку Васильевского острова, к зданию Российской национальной библиотеки на Московском проспекте и станции метро «Технологический институт», где случился теракт 3 апреля 2017 года. На медиаэкранах на площади Восстания транслируют траурные изображения.
Как сообщает пресс-служба Смольного, у входа в Российскую национальную библиотеку размещена книга соболезнований, где горожане выражают свою скорбь по погибшим в Красногорске, пишут слова поддержки их семьям и пострадавшим. Сегодня вечером, в 20:30, «Ленсвет» разместит на фасаде здания РНБ траурные световые проекции. Все остальные световые проекции в городе будут отключены.
Цветы на Васильевском острове уже возложили губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский.
Цветы на Васильевском острове уже возложили губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский.
Подобные мемориалы возникли во многих городах России и за границей.