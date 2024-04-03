На Елену Степаненко подали в суд родственники ее покойной подруги по делу о наследстве

Исковое заявление о признании недействительным завещания, по которому юмористка Елена Степаненко стала наследницей недвижимости, поступило в Хамовнический районный суд Москвы. Об этом 3 апреля сообщает официальный telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
По официальным данным, дочь истца оформила завещание на часть своего имущества в виде недвижимости, предметов искусства и антиквариата в отношении Елены Степаненко и других лиц. Однако заявитель полагает, что на момент составления завещания ее дочь не была способна адекватно понимать значение принятых решений и оценить их последствия. В иске она просит суд признать завещание недействительным.
Как писал «СтарХит», речь идет о покойном дизайнере Наталье Маголе. По информации издания, много лет женщины дружили, кроме того, Наталья жила в квартире юмористки в Сеченовском переулке. В феврале 2022 года Наталья Магола скончалась в возрасте 50 лет, а в наследниках оказались Елена Степаненко и архитектор Миодраг Цвийич. Как уточняет «СтарХит», Степаненко получила от покойной подруги две квартиры в самом центре Сочи.
Ближайшее заседание по делу назначено на 18 апреля.