Бразилия хочет ввести иммунитет для глав государств, не являющихся членами МУС

В Бразилии предлагают ввести иммунитет для глав государств, которые не являются участниками Международного уголовного суда (МУС). Об этом во вторник, 2 апреля, апреля пишет агентство Reuters со ссылкой на инициативу.

Власти страны считают, что такая инициатива будет препятствовать произвольному использованию уголовной юрисдикции против высших должностных лиц. Руководство страны выступает за то, что решения МУС должны применяться только к странам, которые ратифицировали Римский статут.

Днем ранее газета Folha de S.Paulo писала, что власти Бразилии работают над тем, чтобы сделать возможным с юридической точки зрения приезд Владимира Путина на саммит G20, несмотря на ордер на арест президента РФ, выданный МУС. Так, в ноябре 2023 года Бразилиа представила в Комиссию международного права ООН документ, который аргументирует приезд Владимира Путина на саммит в Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 года.