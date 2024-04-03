Бразилия хочет ввести иммунитет для глав государств, не являющихся членами МУС

В Бразилии предлагают ввести иммунитет для глав государств, которые не являются участниками Международного уголовного суда (МУС). Об этом во вторник, 2 апреля, апреля пишет агентство Reuters со ссылкой на инициативу.
Власти страны считают, что такая инициатива будет препятствовать произвольному использованию уголовной юрисдикции против высших должностных лиц. Руководство страны выступает за то, что решения МУС должны применяться только к странам, которые ратифицировали Римский статут.
Днем ранее газета Folha de S.Paulo писала, что власти Бразилии работают над тем, чтобы сделать возможным с юридической точки зрения приезд Владимира Путина на саммит G20, несмотря на ордер на арест президента РФ, выданный МУС. Так, в ноябре 2023 года Бразилиа представила в Комиссию международного права ООН документ, который аргументирует приезд Владимира Путина на саммит в Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 года.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, в марте прошлого года выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет им «депортацию детей», которых российские власти вывезли из обстреливаемых регионов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал: постановка вопроса МУС об аресте главы Российского государства неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию.