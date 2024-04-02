В России назначили главкома ВМФ и командующего Северным флотом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 2 апреля во время совещания сообщил о новых назначениях на флоте. Видео разместили в telegram-канале Минобороны России.
Шойгу зачитал указ президента России Владимира Путина, согласно которому главнокомандующим Военно-морским флотом назначен адмирал Александр Моисеев, командующим Северным флотом стал вице-адмирал Константин Кабанцов, а Черноморский флот теперь возглавляет вице-адмирал Сергей Пинчук.
«Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.
Ранее адмирала Моисеева представляли как врио главкома ВМФ. До этого он являлся командующим Северным флотом. О кадровом решении в отношении руководства ВМФ впервые стало известно «Фонтанке» 10 марта из собственных источников. 21 марта Константин Кабанцов сменил Моисеева в этой должности, но в статусе временно исполняющего обязанности.