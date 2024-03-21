Вместо Моисеева, ставшего главкомом ВМФ, Северный флот возглавил вице-адмирал Кабанцов

Временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом назначен вице-адмирал Константин Кабанцов. Об этом сообщает 21 марта ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Он впервые упоминается в новой должности в пресс-релизе Северного флота с поздравлением моряков со 118-й годовщиной отечественного подводного флота. В тексте отмечается, что врио командующего флотом вице-адмирал Константин Кабанцов вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом лично поздравили экипаж ракетного подводного крейсера «Император Александр III» и всех моряков-подводников.
Предыдущий командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев назначен врио главкома ВМФ. Он, как писала «Фонтанка», подводник, калининградец, большую часть своей жизни прослужил на Северном флоте.