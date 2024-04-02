В Петербурге подростки поймали на живца предполагаемого педофила

В Кировском районе Петербурга задержали предполагаемого педофила. Причем сделали это сами мальчишки. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 2 апреля.



В воскресенье вечером в полицию позвонил житель Дачного проспекта. Он рассказал, что рядом с одним из домов подростки, которым на вид лет 16 или 17, пристают к прохожему и что-то от него требуют. Юноши, со слов очевидца, были в медицинских масках и снимали происходящее на видео.



На место прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Они забрали с собой в отдел 47-летнего петербуржца. Подростки объяснили сотрудникам в форме, что данный мужчина в течение 10 дней написывал их 16-летнему другу (по легенде мальчику было 14 и звали его Аркадий). В ходе переписки мужчина скидывал Аркаше фото половых органов, а 31 марта несовершеннолетний вытащил своего собеседника на встречу, где развратник был задержан и передан полиции.

