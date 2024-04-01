День дурака на КАД: водитель минивэна пытался тормозить фуру, но был изгнан на полосу с ремонтом

Первое апреля называют не только Днем смеха, но и Днем дурака. Водитель большегруза в Петербурге этим утром за несколько минут попал сразу в две опасные ситуации из-за странных маневров других автомобилистов. Обе ситуации запечатлел видеорегистратор в кабине большегруза.



Видео 1 апреля опубликовали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В 10:53 на мосту через Охту на внешнем кольце КАД перед фурой перестроился минивэн Volkwagen с петербургскими номерами. Водитель грузовика ему погудел, но успел притормозить. После этого водитель «Фольксвагена» стал намерено оттормаживать фуру, не давая при этом перестроиться и объехать себя.