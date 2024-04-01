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    День дурака на КАД: водитель минивэна пытался тормозить фуру, но был изгнан на полосу с ремонтом

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    Первое апреля называют не только Днем смеха, но и Днем дурака. Водитель большегруза в Петербурге этим утром за несколько минут попал сразу в две опасные ситуации из-за странных маневров других автомобилистов. Обе ситуации запечатлел видеорегистратор в кабине большегруза.

    Видео 1 апреля опубликовали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В 10:53 на мосту через Охту на внешнем кольце КАД перед фурой перестроился минивэн Volkwagen с петербургскими номерами. Водитель грузовика ему погудел, но успел притормозить. После этого водитель «Фольксвагена» стал намерено оттормаживать фуру, не давая при этом перестроиться и объехать себя.

    группа Вконтакте «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

    За коллегу решил вступиться водитель самосвала. Чтобы «проучить» обидчика, он стал таким же образом тормозить уже минивэн, гоняя его по полосам. В конце концов «Фольксваген» вырулил в крайний левый ряд, где идут дорожные работы, и по нему был таков.

    А несколько минут спустя перед фурой точно также внезапно затормозил водитель легковой машины, уже с областными номерами. В этот раз обошлось без продолжительных «игр».

    Причины странных маневров водителей остались не известны. Может, это была обида и попытка поиграть в «учителя». Может, как считает автор видео, неудачная автоподстава. Остается порадоваться, что все это не привело к ДТП.

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