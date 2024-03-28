Гохран начал регулярные закупки алмазов у «Алросы»

Гохран на регулярной основе будет покупать алмазы у компании «Алроса». Об этом 28 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РФ.



Как отметили в ведомстве, в декабре стороны предварительно договорились о возможности выкупа, в марте провели первую закупку, они будут осуществляться регулярно.



«Конкретные суммы и объемы не будут озвучены по причине действующих в отношении "Алросы" санкционных ограничений», — приводит агентство информацию ведомства.



Минфин не исключил, что лимит Гохрана может быть увеличен.



В России добывают примерно треть всех алмазов в мире. 90% от этой трети приходится на долю «Алросы», напоминает газета «Ведомости». Компания находится под санкциями США и Евросоюза.

