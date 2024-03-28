«Как же так, Александр Дмитриевич?» Путин спросил у Беглова, почему Петербург лишь третий по туризму

Президент РФ Владимир Путин удивился тому, что Петербург только на третьем месте по популярности у туристов в России. Отвечать на вопрос пришлось губернатору. Разговор случился 28 март на совещании главы государства по теме создания федеральных круглогодичных морских курортов.

Путин подметил, что Петербург — мировой центр туризма, но в России по популярности он третий после Москвы (вместе с Подмосковьем) и Краснодарского края. «Как же так, Александр Дмитриевич?» — задал вопрос Беглову президент.

Губернатор долго томить не стал. «У нас холодное море по сравнению с Краснодарским краем… Тем не менее, мы развиваем инфраструктуру...», — не успел он договорить как был прерван Путиным.



«Там нет Эрмитажа, Русского музея, Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, Кунсткамеры, Двенадцати коллегий и еще много чего там нет. А у вас все есть», - намекнул президент.