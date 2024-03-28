«Как же так, Александр Дмитриевич?» Путин спросил у Беглова, почему Петербург лишь третий по туризму

Президент РФ Владимир Путин удивился тому, что Петербург только на третьем месте по популярности у туристов в России. Отвечать на вопрос пришлось губернатору. Разговор случился 28 март на совещании главы государства по теме создания федеральных круглогодичных морских курортов.
Путин подметил, что Петербург — мировой центр туризма, но в России по популярности он третий после Москвы (вместе с Подмосковьем) и Краснодарского края. «Как же так, Александр Дмитриевич?» — задал вопрос Беглову президент.
Губернатор долго томить не стал. «У нас холодное море по сравнению с Краснодарским краем… Тем не менее, мы развиваем инфраструктуру...», — не успел он договорить как был прерван Путиным.
«Там нет Эрмитажа, Русского музея, Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, Кунсткамеры, Двенадцати коллегий и еще много чего там нет. А у вас все есть», - намекнул президент.
Беглов пообещал, что с развитием масштабного туристического проекта — круглогодичный морской курорт «Горская» — Петербург займет первое место по туризму. «Хорошо, посмотрим», - смеясь ответил глава государства.
«Новый кластер «Горская» является частью масштабного проекта «Пять морей». Создание курорта обеспечит серьезный приток туристов — 1,3 млн человек в год, говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В Горской планируется разместить спортивные объекты с круглогодичным открытым бассейном и водными аттракционами, гостиницы различных классов, а также самую большую в Европе марину для стоянки яхт и катеров. Также там планируют создать рекреационные пространства, обустроить береговую полосу Невской губы Финского залива, построить набережные и создать прогулочную и парковую зоны вдоль воды.