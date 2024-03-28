И клубы любителей макраме. Почему в Госдуме возникла идея регистрировать все общественные объединения

Фото: Николаев Сергей/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Депутаты от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» 27 марта внесли в Госдуму законопроект с предложением — ввести обязательную регистрацию всех общественных объединений. А иностранцам и вовсе запретить их создавать. Пока одни называют это непроходным законопроектом, «Фонтанка» поговорила с авторами.



«В период противостояния России коллективному Западу» Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общественных объединениях»» направили председателю Госдумы депутаты Сергей Миронов и Андрей Кузнецов. Там два основных положения.



«Во-первых, установить право на объединение с целью создания общественных объединений только для граждан Российской Федерации, исключив иностранных граждан и лиц без гражданства», — сказано в пояснительной записке к закону.



«Мигрантский» контекст очевиден, авторы его не скрывают: «Как показывает практика, иностранные граждане создают общественные объединения в виде «землячеств» и других объединений, деятельность которых на соответствие заявленным целям практически невозможно проверить. Это означает, что такие общественные объединения могут вести антироссийскую деятельность на территории Российской Федерации. При этом органы местного самоуправления не имеют полномочий запретить собрание такого общественного объединения, проведение пикета, митинга или иного массового мероприятия. <…> Учитывая наплыв мигрантов в Российскую Федерацию, такие объединения граждан могут представлять серьёзную угрозу для безопасности страны».



В Петербурге и Ленобласти, по данным МВД, количество трудовых мигрантов из-за рубежа в 2023 году снизилось на 12 тысяч человек. Их общее количество по итогам года составило 330 тысяч.

Второе — для усиления контроля в целом предлагается обязательная регистрация всех общественных объединений. В ней, как нетрудно догадаться, может быть отказано. Здесь все тоже — про угрозы. «Действующее законодательство в области общественных отношений нарушает баланс интересов между государственной безопасностью и правами граждан на объединение, что недопустимо в период проведения СВО и беспрецедентного противостояния России коллективному Западу. Общественные объединения без образования юридического лица <…> могут свободно распространять информацию о своей деятельности, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, могут быть использованы для раскачивания ситуации внутри Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке. Так и написано: «могут свободно проводить собрания, митинги и демонстрации».





Сейчас, говорят депутаты, достаточно собрания учредителей, которые принимают решение о создании общественного объединения. И все, даже без регистрации юрлица и без формализованной финансово-хозяйственной деятельности можно получать финансовые средства, «в том числе из иностранных источников, на свои личные банковские счета». «В таком случае отследить иностранное влияние практически невозможно», — беспокоятся авторы.

Определение общественных объединений в федеральном законе сейчас прописано широко: «добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения». К числу таких объединений относятся: общественная организация, общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение, орган общественной самодеятельности и политическая партия.



Отчасти инициатива депутатов похожа на то, что уже содержит в себе закон «Об общественных объединениях» Республики Беларусь. Там тоже обязательна регистрация любого общественного объединения. Однако в белорусском законе всё же прописано право иностранцев создавать такие сообщества на территории республики и участвовать в них.

Клубам любителей пива ничего не угрожает?

Соавтор проекта Андрей Кузнецов рассказал «Фонтанке», что считает актуальный закон «Об общественных объединениях» устаревшим. Он был создан в 1995 году, совсем в другое время и в других условиях (с этим не поспоришь). Предоставленные тогда свободы парламентарии от «Справедливой России» считают «крайностью».



«Наш законопроект направлен в первую очередь на уменьшение иностранного влияния на общественную жизнь. Условно, клубам любителей пива ничего не угрожает. Но, по нашему замыслу, регистрация коснется не только политических объединений», — говорит депутат Андрей Кузнецов.



Из последней фразы, впрочем, не понятно, почему клубы любителей пива могут выдохнуть. Например, на вопрос, коснется ли в случае принятия закон поисково-спасательных отрядов «Лиза Алерт» — Кузнецов ответил вполне себе утвердительно. Из текста законопроекта следует, что он распространяется на общественные объединения, решения о создании которых принимаются на съезде или общем собрании. В некоторых особенно организованных жилых комплексах так даже о домовых чатах договариваются.



Кузнецов отмечает, что этому законопроекту, как и любому другому, еще предстоит пройти проверку профильных комитетов и три чтения в Думе. В процессе в него могут быть внесены существенные изменения и дополнения. Если законопроект будет принят, скорее всего, инициаторы предложат внести изменения в административный кодекс, чтобы нарушители прописанных норм получали штрафы. Или в уголовный — в зависимости от того, какую тяжесть наказания в итоге решат определить.



«Мы оппозиционная партия, мы очень часто вносим законы, которые являются приглашением к дискуссии. Наш закон, в том числе, является таким приглашением к дискуссии», — отмечает Кузнецов.



Источник «Фонтанки», близкий к Государственной Думе, тоже призывает не переоценивать факт появления такого законопроекта.

Руководитель фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов по итогам 2023 года стал одним из лидеров по количеству внесенных, но не по числу принятых инициатив. За последнее время она выступила с целым рядом инициатив. Например, ограничить продажу огнестрельного оружия иностранцам, получившим российское гражданство (этот законопроект не прошел экспертизу профильных комитетов). Кроме этого, законотворцы выступили с инициативой взыскать с Германии компенсацию «за геноцид российского народа» в годы ВОВ (проект нового федерального закона о геноциде россиян на стадии предварительного рассмотрения), прописать в законе наследование пенсий (законопроект отклонен депутатами) и запретить принимать на работу иностранцев в ряде «чувствительных» сфер (таких как такси, грузоперевозки и здравоохранение — законопроект на рассмотрении в Думе).



Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»