    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 10

    3 м/с, ю-в

    754мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.59eur100.27

    Власти Хельсинки решили выкупить арену Ротенберга и Тимченко

    2268
    25 комментариев

    Власти финской столицы 28 марта решили выкупить «Арену Хельсинки» (Helsinki Halli) у ее российских владельцев — предпринимателей Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко. Но на всякий случай готовятся и к другим мерам.

    Городской совет Хельсинки единогласно решил выступить в качестве покупателя в сделке по арене, пишет Yle со ссылкой на заместителя мэра города Пааво Архинмяки. Мэрия готова выкупить акции или имущество «Арены Хельсинки». В настоящее время город пытается заключить с нынешними ее владельцами добровольные сделки.

    В то же время власти Хельсинки готовятся и к другим мерам, если достичь соглашения не удастся. Группа потенциальных покупателей ведет переговоры о покупке площадки. Однако уверенности в том, что сделка состоится, нет, пишет издание.

    В мэрии отмечают, что открытие арены важно для культурной и спортивной жизни Хельсинки. Если городским властям удастся получить право собственности, то решение о возможной перепродаже арены будет принято позже.

    «Арена Хельсинки» закрыта с конца февраля 2022 года из-за санкций в отношении ее российских владельцев. Примерно 45% акций сооружения принадлежит Ротенбергу и Тимченко, которые имеют право принимать ключевые решения. Поправки в европейских санкциях от декабря прошлого года позволяют владельцам добровольно продать актив. В январе стало известно о переговорах по продаже арены. Тогда же сообщалось, что власти Хельсинки готовятся и к варианту с изъятием.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФинляндияХельсинкиРоман РотенбергГеннадий Тимченко
    ЛАЙК5
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close