Власти Хельсинки решили выкупить арену Ротенберга и Тимченко

Власти финской столицы 28 марта решили выкупить «Арену Хельсинки» (Helsinki Halli) у ее российских владельцев — предпринимателей Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко. Но на всякий случай готовятся и к другим мерам.
Городской совет Хельсинки единогласно решил выступить в качестве покупателя в сделке по арене, пишет Yle со ссылкой на заместителя мэра города Пааво Архинмяки. Мэрия готова выкупить акции или имущество «Арены Хельсинки». В настоящее время город пытается заключить с нынешними ее владельцами добровольные сделки.
В то же время власти Хельсинки готовятся и к другим мерам, если достичь соглашения не удастся. Группа потенциальных покупателей ведет переговоры о покупке площадки. Однако уверенности в том, что сделка состоится, нет, пишет издание.
В мэрии отмечают, что открытие арены важно для культурной и спортивной жизни Хельсинки. Если городским властям удастся получить право собственности, то решение о возможной перепродаже арены будет принято позже.
«Арена Хельсинки» закрыта с конца февраля 2022 года из-за санкций в отношении ее российских владельцев. Примерно 45% акций сооружения принадлежит Ротенбергу и Тимченко, которые имеют право принимать ключевые решения. Поправки в европейских санкциях от декабря прошлого года позволяют владельцам добровольно продать актив. В январе стало известно о переговорах по продаже арены. Тогда же сообщалось, что власти Хельсинки готовятся и к варианту с изъятием.