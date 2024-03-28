Власти Хельсинки решили выкупить арену Ротенберга и Тимченко

Власти финской столицы 28 марта решили выкупить «Арену Хельсинки» (Helsinki Halli) у ее российских владельцев — предпринимателей Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко. Но на всякий случай готовятся и к другим мерам.



Городской совет Хельсинки единогласно решил выступить в качестве покупателя в сделке по арене, пишет Yle со ссылкой на заместителя мэра города Пааво Архинмяки. Мэрия готова выкупить акции или имущество «Арены Хельсинки». В настоящее время город пытается заключить с нынешними ее владельцами добровольные сделки.

В то же время власти Хельсинки готовятся и к другим мерам, если достичь соглашения не удастся. Группа потенциальных покупателей ведет переговоры о покупке площадки. Однако уверенности в том, что сделка состоится, нет, пишет издание.