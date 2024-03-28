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    США выдали России мужчину, обвиняемого в похищении дочки и в жестоком обращении с ней

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    США выдали России Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении своей малолетней дочери в 2019 году и жестоком обращении с ней. Об этом 28 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

    «Сегодня в результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен Алексей Смирнов, находившийся в международном розыске по обвинению в истязании несовершеннолетней дочери», — рассказали в пресс-центре.

    Смирнов, по данным МВД, жил в США и в августе 2019 года обманом увез туда свою дочку 2012 года рождения. До февраля 2020 года он проживал с ней в городе Дания-Бич во Флориде, регулярно избивал, оскорблял и унижал её. До этого, в России, он развёлся со своей женой, суд оставил дочку с матерью, а отцу разрешил с ней видеться. В августе 2019 года он пришел на встречу и не вернул девочку после прогулки. Позже выяснилось, что он перевёз её в США. Мать отправилась туда и через суд вернула ребёнка.

    В феврале 2020 года в отношении Смирнова было возбуждено уголовное дело по факту истязания, по инициативе УМВД по Хабаровскому краю его объявили в международный розыск.

    «В результате взаимодействия правоохранительных органов РФ и США Алексей Смирнов был задержан на территории США и доставлен в Москву», — добавили в пресс-центре.

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