США выдали России мужчину, обвиняемого в похищении дочки и в жестоком обращении с ней

США выдали России Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении своей малолетней дочери в 2019 году и жестоком обращении с ней. Об этом 28 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.



«Сегодня в результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен Алексей Смирнов, находившийся в международном розыске по обвинению в истязании несовершеннолетней дочери», — рассказали в пресс-центре.



Смирнов, по данным МВД, жил в США и в августе 2019 года обманом увез туда свою дочку 2012 года рождения. До февраля 2020 года он проживал с ней в городе Дания-Бич во Флориде, регулярно избивал, оскорблял и унижал её. До этого, в России, он развёлся со своей женой, суд оставил дочку с матерью, а отцу разрешил с ней видеться. В августе 2019 года он пришел на встречу и не вернул девочку после прогулки. Позже выяснилось, что он перевёз её в США. Мать отправилась туда и через суд вернула ребёнка.

