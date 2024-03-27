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    Замглавы ФТС России Елену Ягодкину отправили под стражу

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    Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении замглавы Федеральной таможенной службы РФ Елены Ягодкиной, сообщает 27 марта официальный тг-канал Судов общей юрисдикции г. Москвы.

    «Ягодкиной предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Судом избрана мера пресечения в виде заключении под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 26 мая 2024 года», — сказано в сообщении канала.

    Суды общей юрисдикции города Москвы

    Напомним, замглавы ФТС России генерал-полковник Елена Ягодкина задержана в Москве 26 марта. Источник ТАСС уточнял, что Ягодкину задержали после совещания в служебном кабинете.

    Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
    Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
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    Сообщалось, что претензии у следствия возникли к периоду с 2011-го по 2019 год, когда Ягодкина занимала пост в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России.

    Речь идет о кодах товарной номенклатуры, многие из которых нельзя присвоить однозначно, а в таможенных платежах возникает разброс от пяти до пятнадцати процентов, что дает возможность для коррупционной составляющей.

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