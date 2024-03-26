В Москве задержали замруководителя ФТС России Елену Ягодкину

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России генерал-полковник Елена Ягодкина задержана в Москве 26 марта. Ее, предположительно, проверяют на причастность к коррупции в сфере начисления таможенных пошлин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Источник ТАСС уточняет, что Ягодкину задержали после совещания в служебном кабинете. Ее процессуальный статус будет определен после допроса.

Источник утверждает, что претензии у следствия возникли к периоду с 2011-го по 2019 год, когда Ягодкина занимала пост в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России. Речь идет о кодах товарной номенклатуры, многие из которых нельзя присвоить однозначно, а в таможенных платежах возникает разброс от пяти до пятнадцати процентов, что дает возможность для коррупционной составляющей.