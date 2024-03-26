    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, вос

    758мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.78eur100.37

    В Москве задержали замруководителя ФТС России Елену Ягодкину

    3662
    19 комментариев

    Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России генерал-полковник Елена Ягодкина задержана в Москве 26 марта. Ее, предположительно, проверяют на причастность к коррупции в сфере начисления таможенных пошлин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Источник ТАСС уточняет, что Ягодкину задержали после совещания в служебном кабинете. Ее процессуальный статус будет определен после допроса.

    Источник утверждает, что претензии у следствия возникли к периоду с 2011-го по 2019 год, когда Ягодкина занимала пост в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России. Речь идет о кодах товарной номенклатуры, многие из которых нельзя присвоить однозначно, а в таможенных платежах возникает разброс от пяти до пятнадцати процентов, что дает возможность для коррупционной составляющей.

    Елена Ягодкина с 2011 года являлась первым заместителем начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС, а в январе 2018 года возглавила это управление.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК11
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close