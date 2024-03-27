Панда Катюша — гроза метлы. В Московском зоопарке показали, как весело с ней проходит уборка

Уборка вольера в присутствии панды Катюши превращается одновременно в испытание и развлечение. Ведь малышка видит цель и не видит препятствий!

Кадрами веселой уборки 27 марта поделилась в своем телеграм-канале гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова. На них Катюша явно очень заинтересовалась метлой в руках сотрудника и упорно преследовала свою цель по всему вольеру — даже горка не повод прекратить погоню.