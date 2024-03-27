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    Панда Катюша — гроза метлы. В Московском зоопарке показали, как весело с ней проходит уборка

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    гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова

    Уборка вольера в присутствии панды Катюши превращается одновременно в испытание и развлечение. Ведь малышка видит цель и не видит препятствий!

    Кадрами веселой уборки 27 марта поделилась в своем телеграм-канале гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова. На них Катюша явно очень заинтересовалась метлой в руках сотрудника и упорно преследовала свою цель по всему вольеру — даже горка не повод прекратить погоню.

    В конце концов, «загнав» добычу в угол, малышка все же получила свой «приз». И тут же попробовала новую игрушку на зуб.

    Маленькая панда родилась в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Это первый случай в истории России. После Нового года ей выбрали имя — Катюша. В конце февраля малышке исполнилось полгода, и ей впервые дали попробовать взрослую еду. А в начале марта она начала вместе с мамой Диндин выходить во взрослый вольер, где ее могут видео посетители зоопарка.

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    Московский зоопаркПанда КатюшаЖивотные
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