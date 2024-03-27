СПБ Биржа сфокусируется на IPO подсанкционных компаний

СПБ Биржа сосредоточится на развитии рынка промышленных компаний, оказавшихся, как и она сама, под западными санкциями. Об этом 27 марта сообщает РБК со ссылкой на генерального директора площадки Евгения Сердюкова.



По его словам, у биржи есть опыт в создании новых рынков и проведении массовых IPO, а также готовая инфраструктура, чтобы стать ведущей площадкой для размещения ценных бумаг эмитентов, обеспечивающих промышленный суверенитет России.



«Мы видим высокий потенциал IPO у компаний, работающих в приоритетных высокотехнологичных направлениях и находящихся под ограничениями со стороны иностранных государств», — отметил Сердюков.

