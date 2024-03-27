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    СПБ Биржа сфокусируется на IPO подсанкционных компаний

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    СПБ Биржа сосредоточится на развитии рынка промышленных компаний, оказавшихся, как и она сама, под западными санкциями. Об этом 27 марта сообщает РБК со ссылкой на генерального директора площадки Евгения Сердюкова.

    По его словам, у биржи есть опыт в создании новых рынков и проведении массовых IPO, а также готовая инфраструктура, чтобы стать ведущей площадкой для размещения ценных бумаг эмитентов, обеспечивающих промышленный суверенитет России.

    «Мы видим высокий потенциал IPO у компаний, работающих в приоритетных высокотехнологичных направлениях и находящихся под ограничениями со стороны иностранных государств», — отметил Сердюков.

    О заинтересованности попавшего под санкции бизнеса в IPO 27 марта заявил исполняющий обязанности директора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Как сообщает со ссылкой на него газета «Ведомости», министерство участвует в обсуждении возможных механизмов выхода таких компаний на биржи и надеется как можно скорее решить этот вопрос с представителями торговых площадок.

    СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США 2 ноября 2023 года. После этого заблокированными оказались вложения россиян в иностранные ценные бумаги на сумму 3 млрд долларов.

    Ранее сообщалось, что попавшая под санкции площадка может начать торговлю новыми инструментами, в том числе бумагами подсанкционных компаний, криптовалютами, цифровыми финансовыми активами. В декабре СМИ писали, что СПБ Биржа может вернуться на срочный рынок, запустить торговлю фьючерсами и опционами.

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