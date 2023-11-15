    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, сев

    755мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.26eur97.78

    Акции СПБ Биржи выросли на 20% на фоне заявления депутата Госдумы о возможной переориентации площадки

    755
    9 комментариев

    Акции СПБ Биржи в моменте выросли на 20% после заявления председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о том, что подпавшая под санкции площадка может быть переориентирована на торговлю другими активами.

    Как следует из данных торгов на Московской бирже в среду, 15 ноября, в моменте ценные бумаги биржи подорожали на 20,18%, до 106 рублей за штуку. После этого рост замедлился. По данным на 13:50 мск, акции торгуются по 102,7 рубля, что на 16,4% выше отметок, на которых для биржи закончились вчерашние торги. При этом до того, как СПБ Биржа подпала под блокирующие санкции США 2 ноября, цена ее акций составляла около 160 рублей.

    Взлет котировок в среду связывают с высказыванием председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Он заявил РБК, что из-за санкций биржа переориентируется на внешние рынки дружественных стран, а также может начать торговлю новыми инструментами, в том числе бумагами подсанкционных компаний, криптовалютами, цифровыми финансовыми активами.

    США 2 ноября ввели антироссийские санкции, под которые в том числе подпала СПБ Биржа. Площадка приостановила торги российскими и иностранными ценными бумагами. 6 ноября она возобновила торги российскими ценными бумагами, но судьба иностранных пока остается туманной.

    На фоне этого у СПБ Биржи сменился гендиректор. Вместо Романа Горюнова им стал Сергей Сердюков. Он рассказал о сложностях, с которыми столкнулась площадка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СПб БиржаАкции
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close