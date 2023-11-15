Акции СПБ Биржи выросли на 20% на фоне заявления депутата Госдумы о возможной переориентации площадки

Акции СПБ Биржи в моменте выросли на 20% после заявления председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о том, что подпавшая под санкции площадка может быть переориентирована на торговлю другими активами.



Как следует из данных торгов на Московской бирже в среду, 15 ноября, в моменте ценные бумаги биржи подорожали на 20,18%, до 106 рублей за штуку. После этого рост замедлился. По данным на 13:50 мск, акции торгуются по 102,7 рубля, что на 16,4% выше отметок, на которых для биржи закончились вчерашние торги. При этом до того, как СПБ Биржа подпала под блокирующие санкции США 2 ноября, цена ее акций составляла около 160 рублей.

