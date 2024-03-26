Группа «Пикник» опубликовала песню «За невинно убиенных» и 40 секунд тишины

Группа «Пикник» 26 марта выложила в Сеть песню «За невинно убиенных». Композиция продолжительностью пять с половиной минут звучит на фоне изображения горящей свечи — «Фонтанка» публикует её текст:
Из огня в огонь, из слова в слово
Душа душу зажигает.
В небесах охрипший ветер
Отпеванье начинает.
Там, где ты земли коснулся,
Новый колос прорастает,
Великан тебя заметит,
И слепой тебя узнает.
Ты огнем согреешь землю,
Все живое обновляя,
И в ночи рассвет разбудишь,
В небе солнце заменяя.
И познав все тайны жизни,
Ты откроешь дверь вселенной,
Вспомню я свою молитву
За невинно убиенных.
После композиции в ролике, размещенном на YouTube, следует 40 секунд тишины. Песня «За невинно убиенных» вышла на альбоме группы «Пикник», который был издан
Напомним, вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла трагедия. Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание концертного зала и расстреливали людей в упор. В результате теракта погибли более 130 человек.
27 марта в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге должен состояться концерт группы «Пикник» и симфонического оркестра «Таврический». Его посвятят жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Все собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в теракте.
При подготовке выступления ситуацию осложнило то, что во время пожара у музыкантов сгорели инструменты.