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    Группа «Пикник» опубликовала песню «За невинно убиенных» и 40 секунд тишины

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    Группа «Пикник» 26 марта выложила в Сеть песню «За невинно убиенных». Композиция продолжительностью пять с половиной минут звучит на фоне изображения горящей свечи — «Фонтанка» публикует её текст:

    Из огня в огонь, из слова в слово

    Душа душу зажигает.

    В небесах охрипший ветер

    Отпеванье начинает.

    Там, где ты земли коснулся,

    Новый колос прорастает,

    Великан тебя заметит,

    И слепой тебя узнает.

    Ты огнем согреешь землю,

    Все живое обновляя,

    И в ночи рассвет разбудишь,

    В небе солнце заменяя.

    И познав все тайны жизни,

    Ты откроешь дверь вселенной,

    Вспомню я свою молитву

    За невинно убиенных.

    После композиции в ролике, размещенном на YouTube, следует 40 секунд тишины. Песня «За невинно убиенных» вышла на альбоме группы «Пикник», который был издан 30 лет назад, — «Немного Огня» (1994).

    Напомним, вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла трагедия. Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание концертного зала и расстреливали людей в упор. В результате теракта погибли более 130 человек.

    27 марта в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге должен состояться концерт группы «Пикник» и симфонического оркестра «Таврический». Его посвятят жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Все собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в теракте.

    При подготовке выступления ситуацию осложнило то, что во время пожара у музыкантов сгорели инструменты.

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