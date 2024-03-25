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    Теракт в «Крокус Холле»

    Принято окончательное решение по концерту группы «Пикник» в Петербурге

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    Концерт рок-группы «Пикник» в Большом концертном зале «Октябрьский» 27 марта состоится. Его посвятят жертвам теракта в «Крокус сити холле». Об этом в понедельник сообщили представители площадки и организатор — Фонд развития культуры «ЕВА».

    «27 марта группа «Пикник» и симфонический оркестр «Таврический» проведут в БКЗ «Октябрьский» вечер памяти жертв теракта в "Крокус сити холле", — говорится в сообщении концертного зала на официальной странице «ВКонтакте». Уточняется, что все собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в теракте.

    Организаторы концерта — Фонд развития культуры «ЕВА» — также подтвердили «Фонтанке», что мероприятие пройдет в эту среду.

    Утром 25 марта на официальной странице БКЗ «Октябрьский» в соцсетях появилась информация о том, что концерт группы «Пикник», запланированный на 27 марта, состоится. Позже эта запись была удалена. В разговоре с «Фонтанкой» организаторы уточнили, что вопрос о выступлении в Петербурге решается. Ситуацию осложнило то, что во время пожара у музыкантов сгорели инструменты.

    Группа «Пикник» должна была выступить в подмосковном «Крокус сити холле» 22 марта, однако четыре вооруженных человека перед началом концерта ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. Организацией концерта в Подмосковье занимался также Фонд развития культуры «ЕВА».

    В результате событий 22 марта погибли 137 человек, 182 человека ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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