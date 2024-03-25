Принято окончательное решение по концерту группы «Пикник» в Петербурге

Концерт рок-группы «Пикник» в Большом концертном зале «Октябрьский» 27 марта состоится. Его посвятят жертвам теракта в «Крокус сити холле». Об этом в понедельник сообщили представители площадки и организатор — Фонд развития культуры «ЕВА».

«27 марта группа «Пикник» и симфонический оркестр «Таврический» проведут в БКЗ «Октябрьский» вечер памяти жертв теракта в "Крокус сити холле", — говорится в сообщении концертного зала на официальной странице «ВКонтакте». Уточняется, что все собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в теракте.