Принято окончательное решение по концерту группы «Пикник» в Петербурге

Концерт рок-группы «Пикник» в Большом концертном зале «Октябрьский» 27 марта состоится. Его посвятят жертвам теракта в «Крокус сити холле». Об этом в понедельник сообщили представители площадки и организатор — Фонд развития культуры «ЕВА».
«27 марта группа «Пикник» и симфонический оркестр «Таврический» проведут в БКЗ «Октябрьский» вечер памяти жертв теракта в "Крокус сити холле", — говорится в сообщении концертного зала на официальной странице «ВКонтакте». Уточняется, что все собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в теракте.
Организаторы концерта — Фонд развития культуры «ЕВА» — также подтвердили «Фонтанке», что мероприятие пройдет в эту среду.
Утром 25 марта на официальной странице БКЗ «Октябрьский» в соцсетях появилась информация о том, что концерт группы «Пикник», запланированный на 27 марта, состоится. Позже эта запись была удалена. В разговоре с «Фонтанкой» организаторы уточнили, что вопрос о выступлении в Петербурге решается. Ситуацию осложнило то, что во время пожара у музыкантов сгорели инструменты.
Группа «Пикник» должна была выступить в подмосковном «Крокус сити холле» 22 марта, однако четыре вооруженных человека перед началом концерта ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. Организацией концерта в Подмосковье занимался также Фонд развития культуры «ЕВА».
В результате событий 22 марта погибли 137 человек, 182 человека ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте.