    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -2

    2 м/с, зап

    750мм

    99%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    БКЗ: концерт «Пикника» в Петербурге отменять не стали

    6745
    обсудить

    Выступление группы «Пикник», запланированное на 27 марта в Петербурге, состоится — отменять его не будут, сообщил в своём паблике во «ВКонтакте» концертный зал «Октябрьский», в котором пройдет концерт.

    ПоделитьсяПоделиться


    Судя по афише, в «Октябрьском» ожидается аншлаг: нераспроданными остаются только шесть билетов. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу концертного зала.

    Фото: Скриншот сайта bkz.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Вечером 22 марта, за несколько минут до начала выступления группы «Пикник», четверо вооруженных мужчин ворвались в зал Crocus City Hall, открыли стрельбу по посетителям. Затем с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли концертный зал. По информации ФСБ, за терактом стоят 11 человек, из которых четверо являются непосредственными исполнителями — они находятся под арестом. По информации МЧС, в результате теракта погибли 137 человек, 182 человека ранены.

    Фото: БКЗ «Октябрьский»
    Фото: Скриншот сайта bkz.ru

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Группа ПикникТерактКрокус Сити Холл
    ЛАЙК14
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ39
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close