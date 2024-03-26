Николаю Конашенку дали 14 суток за мелкое хулиганство

Смольнинский районный суд привлек к административной ответственности Николая Конашенка за мелкое хулиганство (
На Мытнинской улице Николай Конашенок «вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью, чем испугал К. и мимо проходящих людей, то есть фигурант совершил мелкое хулиганство, нарушил общественный порядок». Это происходило 25 марта в 21:47, а уже в 21:50 его доставили в дежурную часть 76-го отдела полиции УМВД России по Центральному району. Наказание: 14 суток административного ареста.
Как рассказывала «Фонтанка»,
Как стало известно «Фонтанке», 26 марта Николаю Конашенку вменили статью о публичном оправдании терроризма — наказание по ней предполагает лишение свободы сроком от пяти до семи лет. Уголовное дело возбудили в СКР.