В отношении Николая Конашенка возбудили дело о публичном оправдании терроризма

Задержанному после постов о трагедии в «Крокус Сити Холле» петербургскому дизайнеру Николаю Конашенку вменили статью о публичном оправдании терроризма. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 марта. За это деяние предусмотрено лишение свободы сроком от пяти до семи лет. Уголовное дело возбудили в СК.



Петербуржца задержали накануне в аэропорту Пулково после публикаций о теракте в соцсетях. Публичные извинения от уголовного преследования его не спасли. Неэтичные высказывания тут же начали проверять на экстремизм.

После поднявшейся шумихи Конашенок попытался вылететь в Ереван, но не успел. Жене дизайнера пришлось покинуть пост генерального директора «Новой Голландии».