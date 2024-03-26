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    В отношении Николая Конашенка возбудили дело о публичном оправдании терроризма

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    Задержанному после постов о трагедии в «Крокус Сити Холле» петербургскому дизайнеру Николаю Конашенку вменили статью о публичном оправдании терроризма. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 марта. За это деяние предусмотрено лишение свободы сроком от пяти до семи лет. Уголовное дело возбудили в СК.

    Петербуржца задержали накануне в аэропорту Пулково после публикаций о теракте в соцсетях. Публичные извинения от уголовного преследования его не спасли. Неэтичные высказывания тут же начали проверять на экстремизм.

    После поднявшейся шумихи Конашенок попытался вылететь в Ереван, но не успел. Жене дизайнера пришлось покинуть пост генерального директора «Новой Голландии».

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