    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, ю-в

    758мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.78eur100.37

    Это тоже Петербург. Необычные виды города в тени атмосферного фронта

    1849
    2 комментария
    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Атмосферный фронт с запада подарил Петербургу 26 марта туманный мрачноватый день. Фотограф «Фонтанки» и супервидовые веб-камеры запечатлели настроение природы. Перед вами — непарадный Петербург, но у суровых индустриальных районов на стыке земли и воды своя красота.

    ПоделитьсяПоделиться

    Весна в Петербурге ранняя, однако рыбаки продолжают выходить на лёд.

    ПоделитьсяПоделиться

    Драматичности сегодняшнему дню придает смена освещения: облака то становятся плотнее, то редеют, и сквозь них проглядывает голубое небо.

    Сегодня в Петербурге возможны осадки: дождь, а на севере даже с мокрым снегом. Но на самом деле погода улучшается. В следующие два дня температура будет расти и осадков не ожидается.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеКрасивое небо
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close