Это тоже Петербург. Необычные виды города в тени атмосферного фронта

Атмосферный фронт с запада подарил Петербургу 26 марта туманный мрачноватый день. Фотограф «Фонтанки» и супервидовые веб-камеры запечатлели настроение природы. Перед вами — непарадный Петербург, но у суровых индустриальных районов на стыке земли и воды своя красота.
Весна в Петербурге ранняя, однако рыбаки продолжают выходить на лёд.
Драматичности сегодняшнему дню придает смена освещения: облака то становятся плотнее, то редеют, и сквозь них проглядывает голубое небо.
Сегодня в Петербурге возможны осадки: дождь, а на севере даже с мокрым снегом. Но на самом деле погода улучшается. В следующие два дня температура будет расти и осадков не ожидается.