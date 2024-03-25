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    Панда Катюша держит баланс

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    7 комментариев

    Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка осваивает окружающий мир.

    «Катюша — канатоходка. Движения по тонким бревнам все более уверенные, и равновесие удержала», — рассказывает 25 марта директор зоопарка Светлана Акулова и показывает видео.

    Малышка появилась на свет в Москве в конце августа 2023 года — это первый случай рождения детеныша большой панды в России. После Нового года ей выбрали имя. С рождения Катюша и её мама Диндин находились в небольшом помещении, специально подготовленном для родов и первых месяцев жизни детёныша. Когда Катюша начала ходить и играть, зоологи открыли заграждение в большой вольер. Катюша долго не решалась туда войти, мама даже затаскивала ее. А 8 марта посетители впервые смогли увидеть её во взрослом вольере.

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    ПандаПанда КатюшаМосковский зоопарк
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    Комментарии 7

    Гость25 Мар 2024 в 15:04
    Катя! Едь в Китай!
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