Панда Катюша держит баланс

«Катюша — канатоходка. Движения по тонким бревнам все более уверенные, и равновесие удержала», — рассказывает 25 марта директор зоопарка Светлана Акулова и показывает видео.



Малышка появилась на свет в Москве в конце августа 2023 года — это первый случай рождения детеныша большой панды в России. После Нового года ей выбрали имя. С рождения Катюша и её мама Диндин находились в небольшом помещении, специально подготовленном для родов и первых месяцев жизни детёныша. Когда Катюша начала ходить и играть, зоологи открыли заграждение в большой вольер. Катюша долго не решалась туда войти, мама даже затаскивала ее. А 8 марта посетители впервые смогли увидеть её во взрослом вольере.