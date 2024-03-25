В Библиотеке друзей расскажут про Новодевичье кладбище в Петербурге

С создательницей whatiscemetery.com, просветительского проекта о петербургских кладбищах, подробно рассмотрим историю Новодевичьего кладбища, судьбы погребенных на нем и полюбуемся (виртуально) на невероятной красоты надгробные сооружения. 28 марта, бесплатно. 16+
Путеводители нередко делают оговорку: дескать, не удивляйтесь, Новодевичье есть не только в Москве. С 1995 года это петербургское кладбище имеет статус памятника федерального значения, но еще в 1930-х тамошние часовни были снесены, а в конце 1960-х в ходе перепланировки было уничтожено около 400 надгробий.
«Я видел его в последний раз за месяц до его смерти. Он казался тогда почти уже трупом, так что странно было даже видеть, что такой труп говорит, шевелит губами. Но он не только говорил, но и сохранял всю ясность ума. Кажется, он все ещё не верил в возможность близкой смерти», — писал Достоевский, навестивший тяжелобольного Некрасова. Когда
28 марта в Библиотеке друзей (Московское шоссе, 2), слушаем историю одного из красивейших некрополей Петербурга, лекцию «Новодевичье кладбище: история, люди, надгробия» от Маргариты Николаевой, создательницы проекта о петербургских (и не только) кладбищах whatiscemetery.com. Подробности регистрации на странице библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 19:00.
Александра Шеромова