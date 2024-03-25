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    В Библиотеке друзей расскажут про Новодевичье кладбище в Петербурге

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    С создательницей whatiscemetery.com, просветительского проекта о петербургских кладбищах, подробно рассмотрим историю Новодевичьего кладбища, судьбы погребенных на нем и полюбуемся (виртуально) на невероятной красоты надгробные сооружения. 28 марта, бесплатно. 16+

    Фото: wikipedia.org
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    Путеводители нередко делают оговорку: дескать, не удивляйтесь, Новодевичье есть не только в Москве. С 1995 года это петербургское кладбище имеет статус памятника федерального значения, но еще в 1930-х тамошние часовни были снесены, а в конце 1960-х в ходе перепланировки было уничтожено около 400 надгробий.

    «Я видел его в последний раз за месяц до его смерти. Он казался тогда почти уже трупом, так что странно было даже видеть, что такой труп говорит, шевелит губами. Но он не только говорил, но и сохранял всю ясность ума. Кажется, он все ещё не верил в возможность близкой смерти», — писал Достоевский, навестивший тяжелобольного Некрасова. Когда 56-летнего поэта хоронили на петербургском Новодевичьем, Достоевский в надгробной речи назвал его третьим поэтом после Пушкина и Лермонтова, и многочисленная молодежь загомонила: «Выше, выше Пушкина!» Некрасов прожил дольше благодаря тому, что одним из его лечащих врачей был выдающийся Сергей Боткин. Ему посвящена одна из глав некрасовской поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Пройдет чуть больше 10 лет, и 57-летний Боткин, которого называли кудесником, умрет от инфаркта во французском Ментоне, а спустя несколько дней будет похоронен на Новодевичьем.

    28 марта в Библиотеке друзей (Московское шоссе, 2), слушаем историю одного из красивейших некрополей Петербурга, лекцию «Новодевичье кладбище: история, люди, надгробия» от Маргариты Николаевой, создательницы проекта о петербургских (и не только) кладбищах whatiscemetery.com. Подробности регистрации на странице библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: wikipedia.org

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