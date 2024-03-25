Кингисепп остался без воды из-за аварии на станции водоочистки

Более 40 тысяч человек остались без водоснабжения в Кингисеппском районе Ленобласти утром 25 марта . Воды нет в котельной, всех соцобъектах, почти 300 многоквартирных домах и еще большем количестве частных.



Воду отключили с 8:30 понедельника, сообщает 47News со ссылкой на Леноблводоканал. По данным администрации Кингисеппского района, произошла авария на станции водоочистки на Набережной улице в Кингисеппе. В городе прекращена подача холодной воды. Под отключение попали 44 826 жителей . Без воды 24 социальных объекта, 291 многоквартирный и 358 частных домов, котельная и 86 других объектов.