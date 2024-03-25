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    Кингисепп остался без воды из-за аварии на станции водоочистки

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    10 комментариев

    Более 40 тысяч человек остались без водоснабжения в Кингисеппском районе Ленобласти утром 25 марта. Воды нет в котельной, всех соцобъектах, почти 300 многоквартирных домах и еще большем количестве частных.

    Воду отключили с 8:30 понедельника, сообщает 47News со ссылкой на Леноблводоканал. По данным администрации Кингисеппского района, произошла авария на станции водоочистки на Набережной улице в Кингисеппе. В городе прекращена подача холодной воды. Под отключение попали 44 826 жителей. Без воды 24 социальных объекта, 291 многоквартирный и 358 частных домов, котельная и 86 других объектов.

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    Как сообщает администрация Ленобласти, аварию устраняют три бригады — 18 человек. Из затопленных помещений откачали воду. Специалисты начали устранять аварию на водоводе, который используется для промывки контактных осветлителей — эти устройства очищают воду от мутных примесей. Завершить работы планируется к шести часам вечера.

    В Кингисеппе организовали подвоз питьевой воды по четырем адресам: у ТЦ «Вернисаж» на бульваре Победы, 2/43, у ЗАГСа в Аптекарском переулке, 4, у ТЦ «Норд» на Октябрьской улице, 9, и возле общественного центра на Большой Советской улице, 41. Вопросы по ситуации принимает круглосуточная диспетчерская служба по телефону: 8 (813) 743-14-11.

    Фото: Администрация Ленобласти

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    Комментарии 10

    Гость25 Мар 2024 в 12:25
    В Кингисеппе нет воды
    +2−1
    Гость25 Мар 2024 в 12:16
    целый город!
    +2−1
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