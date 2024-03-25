Кингисепп остался без воды из-за аварии на станции водоочистки

Более 40 тысяч человек остались без водоснабжения в Кингисеппском районе Ленобласти утром
Воду отключили с 8:30 понедельника, сообщает 47News со ссылкой на Леноблводоканал. По данным администрации Кингисеппского района, произошла авария на станции водоочистки на Набережной улице в Кингисеппе. В городе прекращена подача холодной воды. Под отключение попали
Как сообщает администрация Ленобласти, аварию устраняют три бригады —
В Кингисеппе организовали подвоз питьевой воды по четырем адресам: у ТЦ «Вернисаж» на бульваре Победы, 2/43, у ЗАГСа в Аптекарском переулке, 4, у ТЦ «Норд» на Октябрьской улице, 9, и возле общественного центра на Большой Советской улице, 41. Вопросы по ситуации принимает круглосуточная диспетчерская служба по телефону: