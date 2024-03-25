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    В Петербурге двое сорвались, спускаясь по простыням. Девочка бежала от матери, мужчина — на кураже

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    Мужчина и девочка-подросток получили тяжёлые травмы, пытаясь нестандартно выйти на улицу в разных районах Петербурга. Оба не удержались на простынях. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 марта.

    16-летняя девушка из Фрунзенского района оказалась в реанимации детской городской больницы имени Филатова накануне днём с травмами головы. По предварительным данным, в воскресенье она поругалась с матерью, уйти из дома решила через окно второго этажа, но не удержалась.

    54-летний мужчина пострадал на Мебельной улице. Скрасив вечер алкоголем, он с помощью простыней попытался покинуть квартиру на третьем этаже. В больницу его увезли в тяжёлом состоянии с ушибами и компрессионно-оскольчатым переломом позвонка.

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    Комментарии 10

    Гость25 Мар 2024 в 10:52
    Весна!
    +0−0
    Гость25 Мар 2024 в 10:33
    Скрепненько
    +1−1
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