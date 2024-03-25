Нейробиолог рассказал, почему не стоит добавлять в кофе молоко и сливки

В кофе содержатся особые растительные соединения, которые защищают наш организм от развития некоторых видов рака и других заболеваний

В кофе содержатся особые растительные соединения, которые защищают наш организм от развития некоторых видов рака и других заболеваний Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Пользу кофе сегодня не отрицают ни врачи, ни ученые, главное — соблюдать меру. Между тем существуют разные мнения и данные о пользе тех или иных способов приготовления напитка, добавок к нему, времени употребления.

Так, нейробиолог Роберт Лав советует никогда не пить кофе с молоком или сливками, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера» . Эти добавки, по словам специалиста, хоть и обогащают вкус напитка, но значительно уменьшают его пользу, а именно снижают антиоксидантный эффект.

Дело в том, что кофе называют одним из самых богатых полифенолами напитков, потребляемых во всем мире. Как пишет издание Express со ссылкой на нейробиолога, в 100 мл кофе содержится 214 мг полифенолов. Считается, что эти особые растительные соединения защищают наш организм от развития некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенеративных заболеваний.

— Когда вы добавляете в кофе молочные продукты, будь то обычное коровье молоко или сливки, белки связывают полифенолы и снижают способность вашего организма усваивать эти соединения и извлекать из этого пользу, — говорит Роберт Лав.



Причем это касается не только кофе. По тем же причинам эксперт не советует добавлять молоко даже в чернику: в ней тоже есть полезные полифенолы.

