    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, зап

    752мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.61eur100.22

    Нейробиолог рассказал, почему не стоит добавлять в кофе молоко и сливки

    Молочные продукты придают напитку дополнительный вкус и снижают терпкость, но есть и минусы

    3727
    14 комментариев
    В кофе содержатся особые растительные соединения, которые защищают наш организм от развития некоторых видов рака и других заболеваний
    В кофе содержатся особые растительные соединения, которые защищают наш организм от развития некоторых видов рака и других заболеванийФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Пользу кофе сегодня не отрицают ни врачи, ни ученые, главное — соблюдать меру. Между тем существуют разные мнения и данные о пользе тех или иных способов приготовления напитка, добавок к нему, времени употребления.

    Так, нейробиолог Роберт Лав советует никогда не пить кофе с молоком или сливками, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». Эти добавки, по словам специалиста, хоть и обогащают вкус напитка, но значительно уменьшают его пользу, а именно снижают антиоксидантный эффект.

    Дело в том, что кофе называют одним из самых богатых полифенолами напитков, потребляемых во всем мире. Как пишет издание Express со ссылкой на нейробиолога, в 100 мл кофе содержится 214 мг полифенолов. Считается, что эти особые растительные соединения защищают наш организм от развития некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенеративных заболеваний.

    — Когда вы добавляете в кофе молочные продукты, будь то обычное коровье молоко или сливки, белки связывают полифенолы и снижают способность вашего организма усваивать эти соединения и извлекать из этого пользу, — говорит Роберт Лав.

    Причем это касается не только кофе. По тем же причинам эксперт не советует добавлять молоко даже в чернику: в ней тоже есть полезные полифенолы.

    Сообщается, что такой совет нейробиолога подтверждается в научном обзоре 2019 года в журнале AOAC International. В нем рассматривался эффект сочетания молока с продуктами, содержащими полифенолы, включая кофе. И авторы работы сделали вывод, что добавление молока снижает антиоксидантные свойства полифенолов кофе, резко уменьшая и ухудшая полезные для здоровья свойства напитка.

    Если вы не любите пить черный кофе, Роберт Лав рекомендует вместо обычного молока или сливок добавлять в напиток растительные варианты, например кокосовое молоко.

    В кофе содержатся особые растительные соединения, которые защищают наш организм от развития некоторых видов рака и других заболеваний
    В кофе содержатся особые растительные соединения, которые защищают наш организм от развития некоторых видов рака и других заболеванийФото: Александр Ощепков / NGS.RU

    По теме

    КофеСливкиМолоко
    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close