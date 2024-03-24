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    Теракт в Crocus City Hall

    В Ереване задержали мужчину, ворвавшегося в отдел полиции с гранатой. Его товарищи пострадали от собственного оружия

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    Армянские силовики задержали мужчину, который ворвался в здание отделения полиции в административном районе Нор-Норк в Ереване. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщает ТАСС.

    Днем три вооруженных мужчины ворвались в здание отдела полиции. Двое из них подорвались на собственной гранате и были ранены. Их доставили в медцентр.

    Оставшийся в здании мужчина держал в руке гранату. Бойцы сил специального назначения зашли с черного хода и задержали его.

    Ранее стало известно, что у отдела полиции в Ереване прогремел взрыв. Ворвавшиеся люди требовали «отпустить своих сторонников».

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