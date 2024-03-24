В Ереване задержали мужчину, ворвавшегося в отдел полиции с гранатой. Его товарищи пострадали от собственного оружия

Армянские силовики задержали мужчину, который ворвался в здание отделения полиции в административном районе Нор-Норк в Ереване. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщает ТАСС.

Днем три вооруженных мужчины ворвались в здание отдела полиции. Двое из них подорвались на собственной гранате и были ранены. Их доставили в медцентр.



Оставшийся в здании мужчина держал в руке гранату. Бойцы сил специального назначения зашли с черного хода и задержали его.



Ранее стало известно, что у отдела полиции в Ереване прогремел взрыв. Ворвавшиеся люди требовали «отпустить своих сторонников».